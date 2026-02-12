राहुल गांधी के खिलाफ BJP का ‘ब्रह्मास्त्र’! निशिकांत दुबे ने कर दी ऐसी मांग, जा सकती है सांसदी?

निशिकांत दुबे ने लोकसभा में कहा कि राहुल गांधी 'देश को अस्थिर करने वाली निरंतर गलत हरकतों' में शामिल हैं। उन्होंने गांधी को 'ठग गैंग का प्रमुख घटक' करार दिया, जो देश को अंदर से कमजोर करने में लगा है। बीजेपी सांसद ने राहुल गांधी को 'सॉरोस फाउंडेशन का सक्रिय चैनल' बताया, जो विभिन्न देशों को अस्थिर करने में कथित रूप से शामिल है। दुबे ने मांग की कि गांधी की इन हरकतों की जांच के लिए संसदीय पैनल गठित किया जाए और उनकी सदस्यता रद्द की जाए।

उन्होंने गांधी के भाषण में सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की अनप्रकाशित किताब का हवाला देने पर आपत्ति जताई, जिसमें गांधी ने पीएम मोदी पर 2020 के चीन सीमा तनाव में जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने का आरोप लगाया था। दुबे ने इसे सेना, रक्षा मंत्रालय और पीएम को बदनाम करने का प्रयास बताया।