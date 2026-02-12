12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

किसी मेरे मुस्लिम की मजार और मकबरे पर चादर, फूल पैसा और धूप तो चढ़ाएंगे, लेकिन वन्देमातरम् नहीं गाएंगे!

दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद (VHP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने वंदे मातरम को राष्ट्र की धड़कन और ऊर्जा बताया है। उन्होंने कहा कि यह नारा और गीत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों को बलिदान के लिए प्रेरित करता रहा है और आज भी सीमा पर खड़े सैनिकों के दिल में बसता है। वंदे [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Feb 12, 2026

VHP spokesperson Vinod Bansal 0

VHP के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल

दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद (VHP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने वंदे मातरम को राष्ट्र की धड़कन और ऊर्जा बताया है। उन्होंने कहा कि यह नारा और गीत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों को बलिदान के लिए प्रेरित करता रहा है और आज भी सीमा पर खड़े सैनिकों के दिल में बसता है।

वंदे मातरम: राष्ट्र की धड़कन

विनोद बंसल ने कहा, वंदे मातरम राष्ट्र की धड़कन है, राष्ट्र की ऊर्जा है। यह वह नारा और गीत है, जिसे गाकर लोग देश की आजादी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते थे। आज भी सीमा पर खड़ा सैनिक हमें सुरक्षित महसूस कराता है, क्योंकि उसके दिल में वंदे मातरम जिंदा है। वंदे मातरम कहकर वह सब कुछ समर्पित कर देता है। उनका यह बयान राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करता है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित है, जो आनंदमठ उपन्यास में शामिल है। यह गीत राष्ट्रीय गान की तरह महत्वपूर्ण है और स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक रहा है।

स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वंदे मातरम ने लाखों भारतीयों को एकजुट किया। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी इससे प्रेरित हुए। कांग्रेस के कई अधिवेशनों में यह गीत गाया जाता था। हालांकि, कुछ विवाद भी रहे, लेकिन यह राष्ट्रवाद की प्रतीक बना रहा। बंसल का बयान याद दिलाता है कि यह गीत सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि बलिदान की भावना है। आज के युवाओं को इससे जुड़ना चाहिए, ताकि राष्ट्रप्रेम जीवित रहे।

आज के संदर्भ में प्रासंगिकता

बंसल ने जोर दिया कि वंदे मातरम आज भी प्रासंगिक है। सीमा पर सैनिकों के लिए यह प्रेरणा स्रोत है। वे दुश्मनों से लड़ते हुए इसे याद करते हैं। समाज में राष्ट्रभक्ति की कमी पर चिंता जताते हुए बंसल ने कहा कि ऐसे नारे हमें एकजुट रखते हैं। हाल के वर्षों में वंदे मातरम पर बहसें हुईं, लेकिन VHP जैसे संगठन इसे बढ़ावा देते रहे। यह बयान ऐसे समय आया है जब देश में राष्ट्रवाद पर चर्चा तेज है।

VHP की भूमिका और आगे की दिशा

VHP लंबे समय से हिंदू संस्कृति और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता रहा है। बंसल के बयान से संगठन की प्रतिबद्धता जाहिर होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे बयान युवाओं में देशभक्ति जगाते हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को हजारों व्यूज मिले हैं, और लोग सहमति जता रहे हैं। यह बयान राष्ट्र की एकता को मजबूत करने में योगदान देगा। वंदे मातरम को स्कूलों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में अधिक प्रचारित करने की जरूरत है, ताकि नई पीढ़ी इसके महत्व को समझे।

ये भी पढ़ें

कांग्रेस के निलंबित विधायक को रेप के तीसरे मामले में मिली जमानत, मारपीट और गर्भपात कराने के भी है आरोप
राष्ट्रीय
Suspended Congress MLA Rahul Mamkootathil

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

12 Feb 2026 04:27 pm

Hindi News / National News / किसी मेरे मुस्लिम की मजार और मकबरे पर चादर, फूल पैसा और धूप तो चढ़ाएंगे, लेकिन वन्देमातरम् नहीं गाएंगे!

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.