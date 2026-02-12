किसी मेरे मुस्लिम की मजार और मकबरे पर चादर, फूल पैसा और धूप तो चढ़ाएंगे, लेकिन वन्देमातरम् नहीं गाएंगे!

विनोद बंसल ने कहा, वंदे मातरम राष्ट्र की धड़कन है, राष्ट्र की ऊर्जा है। यह वह नारा और गीत है, जिसे गाकर लोग देश की आजादी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते थे। आज भी सीमा पर खड़ा सैनिक हमें सुरक्षित महसूस कराता है, क्योंकि उसके दिल में वंदे मातरम जिंदा है। वंदे मातरम कहकर वह सब कुछ समर्पित कर देता है। उनका यह बयान राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करता है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित है, जो आनंदमठ उपन्यास में शामिल है। यह गीत राष्ट्रीय गान की तरह महत्वपूर्ण है और स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक रहा है।