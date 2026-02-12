कांग्रेस के निलंबित विधायक को रेप के तीसरे मामले में मिली जमानत, मारपीट और गर्भपात कराने के भी है आरोप

ममकूटथिल के खिलाफ नेमोम पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की रेप, बिना सहमति गर्भपात कराने, मारपीट और आपराधिक धमकी देने से संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 66(E) के तहत निजता के उल्लंघन का मामला भी दर्ज किया गया है। अभियोजन के अनुसार शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उनके साथ बिना सहमति शारीरिक संबंध बनाए गए जिससे वह गर्भवती हुईं और बाद में उन पर गर्भपात के लिए दबाव डाला गया। पुलिस का दावा है कि निजी वीडियो बिना अनुमति रिकॉर्ड किए गए और उन्हें डराने के लिए इस्तेमाल किया गया। इन आरोपों ने मामले को और गंभीर बना दिया है।