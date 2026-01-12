कपड़े-जूतों के लिए पैसे मांगे, रेप पीड़िता का आरोप, कोर्ट में कांग्रेस से निकाले गए MLA बोले- नहीं पता था वो…

अब रेप के तीसरे आरोप में राहुल की गिरफ्तारी हुई है। विधायक के कुछ ऐसे आपत्तिजनक वॉट्सऐप चैट सामने आए हैं। जो शिकायतकर्ता के पक्ष को मजबूत करते हैं। इसके अलावा, यह राहुल के उस दावे को काफी कमजोर करते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि यह रिश्ता आपसी सहमति से था।