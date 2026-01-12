कपड़े-जूतों के लिए पैसे मांगे, रेप पीड़िता का आरोप, कोर्ट में कांग्रेस से निकाले गए MLA बोले- नहीं पता था वो…

12 जनवरी 2026,

सोमवार

image

Mukul Kumar

Jan 12, 2026

केरल में कांग्रेस से निकाले गए विधायक की बढ़ी मुश्किल। (फोटो- IANS)

केरल में कांग्रेस से निकाले गए पलक्कड़ के विधायक राहुल ममकूटथिल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उन्हें कई यौन उत्पीड़न मामलों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है।

अब कोर्ट में सोमवार को विधायक के जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। इस बीच, लीक हुई चैट, गर्भपात से जुड़े आरोप और कथित धमकियां उनके जमानत पर असर डाल सकती हैं।

दो अन्य रेप के मामले में जमानत पर बाहर थे विधायक

मामकुथिल को रविवार को एक खुफिया पुलिस ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वह 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। गिरफ्तारी के समय वह रेप के दो अन्य मामलों में जमानत पर बाहर थे।

अब रेप के तीसरे आरोप में राहुल की गिरफ्तारी हुई है। विधायक के कुछ ऐसे आपत्तिजनक वॉट्सऐप चैट सामने आए हैं। जो शिकायतकर्ता के पक्ष को मजबूत करते हैं। इसके अलावा, यह राहुल के उस दावे को काफी कमजोर करते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि यह रिश्ता आपसी सहमति से था।

राहुल ने जमानत याचिका में क्या कहा?

ममकुटाथिल ने अपनी जमानत याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ रेप की शिकायत मनगढ़ंत है और यह रिश्ता आपसी सहमति पर आधारित था।

उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि शिकायतकर्ता ने यह बात छिपाई कि वह शादीशुदा थी और जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने रिश्ता खत्म कर दिया।

उधर, जांचकर्ताओं का कहना है कि अब तक मिले डिजिटल सबूत इन दावों के सीधे उलट हैं। सामने आई वॉट्सऐप चैट से न सिर्फ यौन शोषण, बल्कि लगातार वित्तीय शोषण का भी पता चलता है।

रेप पीड़िता ने दिखाए सबूत

रेप पीड़िता ने सबूतों के साथ आरोप लगाया है कि राहुल ने उस पर पलक्कड़ में एक लग्जरी 3 बीएचके अपार्टमेंट खरीदने का दबाव डाला और उससे यूके ट्रिप, महंगे कपड़े और जूतों के लिए पैसे लिए।

इन बातचीत से कोर्ट यह नतीजा निकाल सकता है कि इस रिश्ते का इस्तेमाल कथित तौर पर आपसी सहमति वाले रोमांटिक रिश्ते के बजाय फाइनेंशियल फायदे के लिए एक टूल के तौर पर किया गया था।

इसके अलावा, अभियोजन पक्ष के मामले को और मजबूत करते हुए तीसरे रेप केस में ममकूटथिल द्वारा कथित तौर पर शिकायतकर्ता को भेजा गया एक धमकी भरा मैसेज अब सामने आया है।

सबसे पहले एक्ट्रेस ने लगाया था गंभीर आरोप

राहुल ममकूटथिल पर सबसे पहले एक अभिनेत्री ने अनुचित व्यवहार के आरोप लगाए थे। अभिनेत्री ने आरोप लगाया था कि राहुल ने उन्हें अश्लील मैसेज भेजे और एक होटल के कमरे में मिलने के लिए बुलाया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राहुल ने उनके साथ बदसलूकी की।

इसके बाद, एक ट्रांस महिला ने राहुल पर गंभीर आरोप लगाए थे। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसकी राहुल से पहली मुलाकात एक चुनावी बहस के दौरान हुई थी। शुरू में दोनों के बीच नॉर्मल दोस्ती थी, लेकिन बाद में राहुल ने उन्हें सोशल मीडिया पर गंदे मैसेज भेजने शुरू कर दिए।

पीड़िता ने कहा था- मुझे लगता है कि वह यौन रूप से कुंठित है क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि वह मेरा बलात्कार करना चाहता है। उसने कहा कि हम बेंगलुरु या हैदराबाद जाकर ऐसा कर सकते हैं।

12 Jan 2026 12:53 pm

