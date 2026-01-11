Rape केस में गिरफ्तार हुए कांग्रेस से निकाले गए विधायक, पुलिस ने देर रात होटल से पकड़ा

11 जनवरी 2026,

रविवार

राष्ट्रीय

Rape केस में गिरफ्तार हुए कांग्रेस से निकाले गए विधायक, पुलिस ने देर रात होटल से पकड़ा

केरल पुलिस ने कांग्रेस से निकाले गए विधायक राहुल ममकूटथिल को रेप केस में गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें पलक्कड़ के एक होटल से हिरासत में लिया गया

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 11, 2026

Rahul Mamkootathil

निलंबित कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटथिल। (IANS)

केरल पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रेप केस के सिलसिले में कांग्रेस से निकाले गए विधायक राहुल ममकूटथिल को गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ रेप की तीसरी शिकायत दर्ज होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। पहले से उन पर दुष्कर्म के दो मामले दर्ज थे, जिसकी जांच चल रही थी।

पुलिस ने बताया कि विधायक को शनिवार देर रात पलक्कड़ के एक होटल से हिरासत में लिया गया और बाद में पूछताछ के लिए पथानामथिट्टा के एआर कैंप लाया गया। पूछताछ के बाद, उन्हें तिरुवल्ला ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा।

12 दिसंबर को ट्रांसफर किया गया था केस

12 दिसंबर को, ममकूटथिल के खिलाफ पहले कथित रेप केस की जांच एक आधिकारिक आदेश के बाद राज्य पुलिस क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई थी। यह मामला पहले तिरुवनंतपुरम सिटी पुलिस कमिश्नर देख रहे थे।

कांग्रेस से निकाले गए विधायक के खिलाफ दर्ज दोनों रेप केस अब असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पूंगुझली की देखरेख में हैं, जो पहले से ही दूसरे मामले की जांच का नेतृत्व कर रही हैं।

क्या है मामला?

पुलिस ने एक महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है, जिसने यौन उत्पीड़न, शादी का वादा करके रेप और जबरन गर्भपात का आरोप लगाया है।

फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) शुरू में नेदुमंगड वलियामाला पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी और बाद में नेमोम पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दी गई क्योंकि कथित घटनाएं उसी के अधिकार क्षेत्र में हुई थीं।

पहले गिरफ्तारी पर लगाई गई थी रोक

इससे पहले, 6 दिसंबर को केरल हाई कोर्ट ने ममकूटथिल की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।

जस्टिस के बाबू की अध्यक्षता वाली बेंच ने निर्देश दिया कि विस्तृत दलीलें सुनी जाएंगी और मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को तय की गई थी।

तिरुवनंतपुरम प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद ममकूटथिल ने हाई कोर्ट का रुख किया था। उनके खिलाफ दर्ज मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत कई गैर-जमानती अपराध शामिल हैं।

कौन-कौन सी धाराएं लगाईं गईं?

इनमें रेप के लिए धारा 64, उसी महिला के साथ बार-बार रेप करने के लिए धारा 64(2), भरोसे की स्थिति में व्यक्ति द्वारा रेप के लिए धारा 64(f), यह जानते हुए कि महिला गर्भवती है, उसके साथ रेप के लिए धारा 64(h) और बार-बार रेप के लिए धारा 64(m) शामिल हैं।

इस मामले में BNS की धारा 89 भी शामिल है, जो महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराने से संबंधित है। इसके अलावा, विधायक पर धारा 316 भी लगाया गया है, जो आपराधिक विश्वासघात के लिए है। इन अपराधों के लिए कुल मिलाकर दस साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है।

संबंधित विषय:

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

Updated on:

11 Jan 2026 09:35 am

Published on:

11 Jan 2026 09:27 am

Hindi News / National News / Rape केस में गिरफ्तार हुए कांग्रेस से निकाले गए विधायक, पुलिस ने देर रात होटल से पकड़ा

