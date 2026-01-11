Rape केस में गिरफ्तार हुए कांग्रेस से निकाले गए विधायक, पुलिस ने देर रात होटल से पकड़ा

इस मामले में BNS की धारा 89 भी शामिल है, जो महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराने से संबंधित है। इसके अलावा, विधायक पर धारा 316 भी लगाया गया है, जो आपराधिक विश्वासघात के लिए है। इन अपराधों के लिए कुल मिलाकर दस साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है।