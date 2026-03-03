नितिन नवीन जाएंंगे राज्यसभा, BJP ने जारी की 9 उम्मीदवारों की पहली सूची

Nitin Nabin
राज्यसभा चुनाव 2026 की सरगर्मियां तेज होने के साथ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने विभिन्न राज्यों से 9 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा मंजूर इस लिस्ट में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का नाम प्रमुखता से शामिल है, जो बिहार से राज्यसभा के लिए मैदान में उतरेंगे। यह घोषणा 3 मार्च 2026 को की गई, जिससे पार्टी की ऊपरी सदन में अपनी स्थिति मजबूत करने की रणनीति साफ नजर आ रही है।
बिहार की सीटों पर बीजेपी ने नितिन नवीन के साथ शिवेश कुमार को भी उम्मीदवार बनाया है। नितिन नवीन, जो हाल ही में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, पटना के बैंकिपुर से विधायक रह चुके हैं। उनकी उम्मीदवारी को बिहार में पार्टी की संगठनात्मक और चुनावी मजबूती का प्रतीक माना जा रहा है। शिवेश कुमार भी स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली नेता हैं, जिससे बीजेपी बिहार में अपनी पकड़ को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है।
असम से तेराश गोवाला और जोगेन मोहन को टिकट दिया गया है। दोनों नेता राज्य में पार्टी के प्रमुख चेहरे हैं और इनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा को उम्मीदवार घोषित किया गया है, जहां बीजेपी की सरकार मजबूत स्थिति में है। हरियाणा से संजय भाटिया को नामित किया गया है। हरियाणा में दो सीटें खाली हो रही हैं, और पार्टी यहां अपनी स्थिति को बनाए रखने पर फोकस कर रही है।
ओडिशा से प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन समल और सुजीत कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। यहां पार्टी तीन सीटों पर मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा को टिकट मिला है। राहुल सिन्हा राज्य बीजेपी के प्रमुख संगठनात्मक चेहरों में से एक हैं और उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है।
चुनाव आयोग ने 16 मार्च 2026 को 10 राज्यों की 37 सीटों पर मतदान की घोषणा की है। बीजेपी ने जहां अपनी सरकारों वाले राज्यों में मजबूत प्रत्याशी उतारे हैं, वहीं विपक्षी दलों के गठबंधनों के खिलाफ रणनीति भी तैयार की जा रही है। नितिन नवीन की राज्यसभा एंट्री पार्टी के युवा और नई पीढ़ी के नेतृत्व को बढ़ावा देने का संकेत है। यह सूची बीजेपी की ऊपरी सदन में बहुमत बढ़ाने और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश को दर्शाती है।
