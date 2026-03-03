3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

नितिन नवीन जाएंंगे राज्यसभा, BJP ने जारी की 9 उम्मीदवारों की पहली सूची

भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में सबसे बड़ा नाम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का है, जिन्हें बिहार से उच्च सदन भेजा जा रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Mar 03, 2026

Nitin Nabin

Nitin Nabin

राज्यसभा चुनाव 2026 की सरगर्मियां तेज होने के साथ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने विभिन्न राज्यों से 9 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा मंजूर इस लिस्ट में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का नाम प्रमुखता से शामिल है, जो बिहार से राज्यसभा के लिए मैदान में उतरेंगे। यह घोषणा 3 मार्च 2026 को की गई, जिससे पार्टी की ऊपरी सदन में अपनी स्थिति मजबूत करने की रणनीति साफ नजर आ रही है।

बिहार से दो मजबूत दावेदार

बिहार की सीटों पर बीजेपी ने नितिन नवीन के साथ शिवेश कुमार को भी उम्मीदवार बनाया है। नितिन नवीन, जो हाल ही में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, पटना के बैंकिपुर से विधायक रह चुके हैं। उनकी उम्मीदवारी को बिहार में पार्टी की संगठनात्मक और चुनावी मजबूती का प्रतीक माना जा रहा है। शिवेश कुमार भी स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली नेता हैं, जिससे बीजेपी बिहार में अपनी पकड़ को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है।

असम, छत्तीसगढ़ और हरियाणा से नाम

असम से तेराश गोवाला और जोगेन मोहन को टिकट दिया गया है। दोनों नेता राज्य में पार्टी के प्रमुख चेहरे हैं और इनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा को उम्मीदवार घोषित किया गया है, जहां बीजेपी की सरकार मजबूत स्थिति में है। हरियाणा से संजय भाटिया को नामित किया गया है। हरियाणा में दो सीटें खाली हो रही हैं, और पार्टी यहां अपनी स्थिति को बनाए रखने पर फोकस कर रही है।

ओडिशा और पश्चिम बंगाल से दावेदारी

ओडिशा से प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन समल और सुजीत कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। यहां पार्टी तीन सीटों पर मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा को टिकट मिला है। राहुल सिन्हा राज्य बीजेपी के प्रमुख संगठनात्मक चेहरों में से एक हैं और उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है।

10 राज्यों की 37 सीटों पर मतदान

चुनाव आयोग ने 16 मार्च 2026 को 10 राज्यों की 37 सीटों पर मतदान की घोषणा की है। बीजेपी ने जहां अपनी सरकारों वाले राज्यों में मजबूत प्रत्याशी उतारे हैं, वहीं विपक्षी दलों के गठबंधनों के खिलाफ रणनीति भी तैयार की जा रही है। नितिन नवीन की राज्यसभा एंट्री पार्टी के युवा और नई पीढ़ी के नेतृत्व को बढ़ावा देने का संकेत है। यह सूची बीजेपी की ऊपरी सदन में बहुमत बढ़ाने और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश को दर्शाती है।

ये भी पढ़ें

होली के रंग में सियासी दंगल, तारिक से ‘शाह’ तक सब पर उड़ा गुलाल
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

03 Mar 2026 03:48 pm

Published on:

03 Mar 2026 03:19 pm

Hindi News / National News / नितिन नवीन जाएंंगे राज्यसभा, BJP ने जारी की 9 उम्मीदवारों की पहली सूची

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मरीजों के लिए No Bed! क्योंकि ICU बना डॉक्टरों का बेड रूम, अस्पताल का वीडियो वायरल

LG Hospital ICU Video Viral
राष्ट्रीय

'हार के बाद भी राज्यसभा का टिकट!' क्यों कांग्रेस से आए नेता पर इतना मेहरबान है बीजेपी? जानें इनसाइड स्टोरी

Ravneet Singh Bittu
राष्ट्रीय

Baby Shower Viral News: बेबी शॉवर में हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश! मंगलुरु का वीडियो इंटरनेट पर छाया

Baby Shower Viral News
राष्ट्रीय

मोदी जी मेरे बेटे को बचा लो…ईरान-यूएस जंग के बीच कुवैत में फंसा मराठी एक्ट्रेस का बेटा, रोते हुए लगाई गुहार

Marathi Actress Request to PM Modi Amid Iran-US War
मनोरंजन

भारत ने अगले 72 घंटे के लिए बंद किए अपने बॉर्डर, नेपाल में 5 मार्च को है चुनाव

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.