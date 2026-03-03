नितिन नवीन जाएंंगे राज्यसभा, BJP ने जारी की 9 उम्मीदवारों की पहली सूची

चुनाव आयोग ने 16 मार्च 2026 को 10 राज्यों की 37 सीटों पर मतदान की घोषणा की है। बीजेपी ने जहां अपनी सरकारों वाले राज्यों में मजबूत प्रत्याशी उतारे हैं, वहीं विपक्षी दलों के गठबंधनों के खिलाफ रणनीति भी तैयार की जा रही है। नितिन नवीन की राज्यसभा एंट्री पार्टी के युवा और नई पीढ़ी के नेतृत्व को बढ़ावा देने का संकेत है। यह सूची बीजेपी की ऊपरी सदन में बहुमत बढ़ाने और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश को दर्शाती है।