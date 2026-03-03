3 मार्च 2026,

मंगलवार

राष्ट्रीय

भारत ने अगले 72 घंटे के लिए बंद किए अपने बॉर्डर, नेपाल में 5 मार्च को है चुनाव

भारत ने नेपाल सीमा 72 घंटे के लिए बंद कर दिया है। नेपाल में 5 मार्च को होने वाले आम चुनाव के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है।

भारत

image

Pushpankar Piyush

Mar 03, 2026

भारत नेपाल सीमा बंद (फोटो-IANS)

नेपाल में गुरुवार को होने वाले संसदीय चुनावों से पहले चुनाव सुरक्षा उपायों के तहत, नेपाल-भारत बॉर्डर चेकपॉइंट सोमवार आधी रात से 72 घंटे के लिए बंद कर दिए गए हैं। दोनों देशों के बीच बॉर्डर पॉइंट बंद करने की परंपरा है, ताकि यह पक्का किया जा सके कि जब भी नेपाल या भारत में चुनाव हों, तो 'अनचाहे तत्व' चुनाव में रुकावट न डालें।

जरूरी चीजों को छोड़कर सीमा पर आवाजाही बंद

आर्म्ड पुलिस फोर्स (APF) के प्रवक्ता डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बिष्णु प्रसाद भट्टा ने IANS को बताया कि जरूरी चीजों को छोड़कर, लोगों और सामान की बॉर्डर पार आवाजाही सोमवार आधी रात से 72 घंटे के लिए रोक दी गई है। उन्होंने बताया कि यह गुरुवार आधी रात तक चलेगा। APF को बॉर्डर सुरक्षा पक्का करने का काम सौंपा गया है।

विदेशी नागरिकों को उनके मंजिल तक पहुंचाया जाएगा

भारत के साथ सभी बॉर्डर पॉइंट बंद करने का फैसला चुनावों के लिए इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी प्लान 2025 के तहत लिया गया था। नेपाल के बॉर्डर वाले जिलों में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी लोगों को बताया है कि भारत-नेपाल बॉर्डर 72 घंटे के लिए बंद रहेगा। DIG भट्टा ने बताया कि बंद के दौरान, फ्यूल जैसे ज़रूरी सामान को लाने-ले जाने की इजाज़त होगी। इसके अलावा, बॉर्डर इलाकों में फंसे विदेशी नागरिकों को नेपाल के अंदर उनकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करने का इंतजाम किया जाएगा।

जेन जेड ने गिरा दी थी ओली की सरकार

नेपाल में संसद के निचले सदन, हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेंटेटिव्स के 275 सदस्यों को चुनने के लिए नए पार्लियामेंट्री चुनाव हो रहे हैं। पिछले साल सितंबर की शुरुआत में हिंसक Gen Z आंदोलन ने पूर्व प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली की सरकार गिरा दी थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की अगुआई में एक अंतरिम सरकार बनी, जिसे छह महीने के अंदर चुनाव कराने का आदेश दिया गया है।

चुनावों से पहले बॉर्डर वाले जिलों में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने विदेशी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है। नेपाल के बॉर्डर इलाकों में भारतीय नंबर प्लेट वाली गाड़ियों का इस्तेमाल आम बात है। DIG भट्टा ने कहा कि अनचाहे ग्रुप्स की घुसपैठ रोकने के लिए भारत के सशस्त्र सीमा बल (SSB) के साथ कोऑर्डिनेशन बनाया गया है। उन्होंने कहा कि हमें और ज्यादा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि Gen Z मूवमेंट के दौरान लूटे गए हथियार और गोला-बारूद अभी तक बरामद नहीं हुए हैं।

Published on:

03 Mar 2026 01:30 pm

Hindi News / National News / भारत ने अगले 72 घंटे के लिए बंद किए अपने बॉर्डर, नेपाल में 5 मार्च को है चुनाव

