भारत ने अगले 72 घंटे के लिए बंद किए अपने बॉर्डर, नेपाल में 5 मार्च को है चुनाव

चुनावों से पहले बॉर्डर वाले जिलों में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने विदेशी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है। नेपाल के बॉर्डर इलाकों में भारतीय नंबर प्लेट वाली गाड़ियों का इस्तेमाल आम बात है। DIG भट्टा ने कहा कि अनचाहे ग्रुप्स की घुसपैठ रोकने के लिए भारत के सशस्त्र सीमा बल (SSB) के साथ कोऑर्डिनेशन बनाया गया है। उन्होंने कहा कि हमें और ज्यादा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि Gen Z मूवमेंट के दौरान लूटे गए हथियार और गोला-बारूद अभी तक बरामद नहीं हुए हैं।