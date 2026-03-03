Baby Shower Viral News: बेबी शॉवर में हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश! मंगलुरु का वीडियो इंटरनेट पर छाया

Baby Shower Viral News (photo- insta @maamantraventures)
Baby Shower Viral News: कर्नाटक के मंगलुरु में एक बेबी शॉवर समारोह ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। यहां एक शख्स ने अपनी गर्भवती पत्नी के लिए ऐसा सरप्राइज प्लान किया, जिसे देखकर मेहमान दंग रह गए। कार्यक्रम के दौरान अचानक आसमान से फूलों की बारिश शुरू हो गई। दरअसल, एक हेलीकॉप्टर ऊपर से चक्कर लगा रहा था और फिर स्टेज के ठीक ऊपर आकर फूलों की पंखुड़ियां बरसाने लगा।
यह कार्यक्रम अड्यार गार्डन में आयोजित किया गया था। स्थानीय उद्यमी प्रकाश ने अपनी पत्नी के लिए यह खास इंतजाम किया था। हरे रंग के पारंपरिक कपड़ों में सजे कपल स्टेज पर खड़े थे और जैसे ही फूलों की बारिश शुरू हुई, मेहमानों ने तालियों और खुशी के साथ इस पल का स्वागत किया। पूरा माहौल किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा था।
इस अनोखे जश्न का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इंस्टाग्राम पेज @maamantraventures ने इसे शेयर करते हुए लिखा कि यह मंगलुरु में पहली बार हुआ है और यह यादगार पल है। वीडियो में हेलीकॉप्टर स्टेज के ऊपर मंडराता नजर आता है और धीरे-धीरे फूलों की बरसात शुरू हो जाती है।
वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगीं। कुछ लोगों ने इसे सच्चे प्यार की मिसाल बताया। एक यूजर ने लिखा कि जब कोई अपनी पत्नी से सच्चा प्यार करता है, तो वह उसे खास महसूस कराने के लिए कुछ भी कर सकता है। वहीं कुछ लोगों ने इस पर मजाक भी किया। एक ने कहा कि “ड्रोन से भी काम चल सकता था।” कुछ लोगों ने इसे फिजूलखर्ची बताया और कहा कि इतने पैसे से जरूरतमंदों की मदद की जा सकती थी।
वैसे यह पहला मौका नहीं है जब किसी ने खुशी के मौके को अलग अंदाज में मनाया हो। पिछले साल एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक पिता ने अस्पताल में बेटी के जन्म पर फिल्मी अंदाज में डांस कर जश्न मनाया था। उस वीडियो को भी लोगों ने खूब पसंद किया था।
मंगलुरु का यह हेलीकॉप्टर बेबी शॉवर अब चर्चा का विषय बना हुआ है। किसी के लिए यह प्यार की ऊंची उड़ान है, तो किसी के लिए दिखावा। लेकिन इतना तय है कि इस खास जश्न ने लोगों का ध्यान जरूर खींचा है और लंबे समय तक याद रखा जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग