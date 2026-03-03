3 मार्च 2026,

मंगलवार

राष्ट्रीय

Baby Shower Viral News: बेबी शॉवर में हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश! मंगलुरु का वीडियो इंटरनेट पर छाया

Baby Shower Viral News: कर्नाटक के मंगलुरु में एक शख्स ने पत्नी के बेबी शॉवर पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश कर दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Mar 03, 2026

Baby Shower Viral News

Baby Shower Viral News (photo- insta @maamantraventures)

Baby Shower Viral News: कर्नाटक के मंगलुरु में एक बेबी शॉवर समारोह ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। यहां एक शख्स ने अपनी गर्भवती पत्नी के लिए ऐसा सरप्राइज प्लान किया, जिसे देखकर मेहमान दंग रह गए। कार्यक्रम के दौरान अचानक आसमान से फूलों की बारिश शुरू हो गई। दरअसल, एक हेलीकॉप्टर ऊपर से चक्कर लगा रहा था और फिर स्टेज के ठीक ऊपर आकर फूलों की पंखुड़ियां बरसाने लगा।

अड्यार गार्डन में हुआ खास आयोजन

यह कार्यक्रम अड्यार गार्डन में आयोजित किया गया था। स्थानीय उद्यमी प्रकाश ने अपनी पत्नी के लिए यह खास इंतजाम किया था। हरे रंग के पारंपरिक कपड़ों में सजे कपल स्टेज पर खड़े थे और जैसे ही फूलों की बारिश शुरू हुई, मेहमानों ने तालियों और खुशी के साथ इस पल का स्वागत किया। पूरा माहौल किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा था।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

इस अनोखे जश्न का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इंस्टाग्राम पेज @maamantraventures ने इसे शेयर करते हुए लिखा कि यह मंगलुरु में पहली बार हुआ है और यह यादगार पल है। वीडियो में हेलीकॉप्टर स्टेज के ऊपर मंडराता नजर आता है और धीरे-धीरे फूलों की बरसात शुरू हो जाती है।

लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया

वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगीं। कुछ लोगों ने इसे सच्चे प्यार की मिसाल बताया। एक यूजर ने लिखा कि जब कोई अपनी पत्नी से सच्चा प्यार करता है, तो वह उसे खास महसूस कराने के लिए कुछ भी कर सकता है। वहीं कुछ लोगों ने इस पर मजाक भी किया। एक ने कहा कि “ड्रोन से भी काम चल सकता था।” कुछ लोगों ने इसे फिजूलखर्ची बताया और कहा कि इतने पैसे से जरूरतमंदों की मदद की जा सकती थी।

पहले भी वायरल हो चुके हैं ऐसे जश्न

वैसे यह पहला मौका नहीं है जब किसी ने खुशी के मौके को अलग अंदाज में मनाया हो। पिछले साल एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक पिता ने अस्पताल में बेटी के जन्म पर फिल्मी अंदाज में डांस कर जश्न मनाया था। उस वीडियो को भी लोगों ने खूब पसंद किया था।

चर्चा का विषय बना समारोह

मंगलुरु का यह हेलीकॉप्टर बेबी शॉवर अब चर्चा का विषय बना हुआ है। किसी के लिए यह प्यार की ऊंची उड़ान है, तो किसी के लिए दिखावा। लेकिन इतना तय है कि इस खास जश्न ने लोगों का ध्यान जरूर खींचा है और लंबे समय तक याद रखा जाएगा।

Published on:

03 Mar 2026 02:42 pm

Baby Shower Viral News: बेबी शॉवर में हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश! मंगलुरु का वीडियो इंटरनेट पर छाया

