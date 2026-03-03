होली के रंग में सियासी दंगल, तारिक से ‘शाह’ तक सब पर उड़ा गुलाल

जमकर पैसा नाम ले, कहत मिलत नहीं काम।

अरे यार रहमान जी, आप कहां बे-काम।।

आप कहां बे-काम, लाज राखो तो कद की।

जय जय सब दिश होय, धुनें ना इक सरहद की।।

अखतर कंगना करैं, बयां से निन्दा मनभर।

नहीं यहां पर भेद, काम है कर लो जमकर।।