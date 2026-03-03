3 मार्च 2026,

मंगलवार

राष्ट्रीय

Bengaluru Suicide News: ज्योतिषी ने बताया था ‘टूटेगा रिश्ता’, सदमे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने किया सुसाइड

Bengaluru Suicide News: बेंगलुरु में 27 वर्षीय टेक इंजीनियर ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक, शादी को लेकर ज्योतिषी की भविष्यवाणी से वह परेशान थी। जानिए पूरा मामला।

बैंगलोर

image

Dimple Yadav

Mar 03, 2026

Bengaluru Suicide News

Bengaluru Suicide News (photo- gemini ai)

Bengaluru Suicide News: बेंगलुरु के एमईआई लेआउट, बागलागुंटे इलाके में 27 साल की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कथित तौर पर अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार, वह अपनी शादी को लेकर एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी से मानसिक रूप से परेशान थी। यह घटना शुक्रवार को हुई और सोमवार को पुलिस ने इसकी जानकारी दी।

इंटरकास्ट रिलेशनशिप और परिवार की सहमति

मृतका की पहचान विद्याज्योति के रूप में हुई है। वह दूसरी जाति के एक युवक के साथ रिश्ते में थी। अच्छी बात यह थी कि दोनों परिवारों ने उनकी शादी के लिए सहमति दे दी थी। बताया जा रहा है कि शादी की तैयारियों को लेकर भी बातचीत चल रही थी और सब कुछ सामान्य दिख रहा था।

ज्योतिषी की भविष्यवाणी से बढ़ी चिंता

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि युवती के माता-पिता हाल ही में एक ज्योतिषी से मिले थे। ज्योतिषी ने कथित तौर पर कहा था कि शादी के दो साल बाद पति-पत्नी के बीच गलतफहमियां हो सकती हैं और रिश्ता टूट सकता है। इस संभावित संकट से बचने के लिए उसने नौ दिन का धार्मिक अनुष्ठान करने की सलाह दी। परिवार ने उसकी सलाह मानते हुए पूजा शुरू कर दी थी।

नौवें दिन हुई घटना

बताया जा रहा है कि अनुष्ठान के नौवें दिन, जब माता-पिता घर पर नहीं थे, तब विद्याज्योति अपने कमरे में चली गई। काफी देर तक दरवाजा न खुलने और आवाज देने पर जवाब न मिलने से परिवार को शक हुआ। शाम को उसके पिता ने दरवाजा तोड़ा तो वह पंखे से लटकी मिली। यह दृश्य देखकर परिवार सदमे में आ गया।

पुलिस की जांच जारी

घटना की सूचना मिलते ही बागलागुंटे पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने अप्राकृतिक मौत (यूडीआर) का मामला दर्ज कर लिया है और हर एंगल से जांच की जा रही है। अभी तक किसी तरह की सुसाइड नोट की जानकारी सामने नहीं आई है।

मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल

यह घटना दिखाती है कि भविष्य की आशंकाएं और अंधविश्वास कभी-कभी लोगों के मन पर गहरा असर डाल सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे समय में परिवार को खुलकर बातचीत करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर काउंसलिंग या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की मदद लेनी चाहिए।

Published on:

03 Mar 2026 12:20 pm

Hindi News / National News / Bengaluru Suicide News: ज्योतिषी ने बताया था 'टूटेगा रिश्ता', सदमे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने किया सुसाइड

