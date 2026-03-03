Bengaluru Suicide News: ज्योतिषी ने बताया था ‘टूटेगा रिश्ता’, सदमे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने किया सुसाइड

Bengaluru Suicide News (photo- gemini ai)
Bengaluru Suicide News: बेंगलुरु के एमईआई लेआउट, बागलागुंटे इलाके में 27 साल की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कथित तौर पर अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार, वह अपनी शादी को लेकर एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी से मानसिक रूप से परेशान थी। यह घटना शुक्रवार को हुई और सोमवार को पुलिस ने इसकी जानकारी दी।
मृतका की पहचान विद्याज्योति के रूप में हुई है। वह दूसरी जाति के एक युवक के साथ रिश्ते में थी। अच्छी बात यह थी कि दोनों परिवारों ने उनकी शादी के लिए सहमति दे दी थी। बताया जा रहा है कि शादी की तैयारियों को लेकर भी बातचीत चल रही थी और सब कुछ सामान्य दिख रहा था।
पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि युवती के माता-पिता हाल ही में एक ज्योतिषी से मिले थे। ज्योतिषी ने कथित तौर पर कहा था कि शादी के दो साल बाद पति-पत्नी के बीच गलतफहमियां हो सकती हैं और रिश्ता टूट सकता है। इस संभावित संकट से बचने के लिए उसने नौ दिन का धार्मिक अनुष्ठान करने की सलाह दी। परिवार ने उसकी सलाह मानते हुए पूजा शुरू कर दी थी।
बताया जा रहा है कि अनुष्ठान के नौवें दिन, जब माता-पिता घर पर नहीं थे, तब विद्याज्योति अपने कमरे में चली गई। काफी देर तक दरवाजा न खुलने और आवाज देने पर जवाब न मिलने से परिवार को शक हुआ। शाम को उसके पिता ने दरवाजा तोड़ा तो वह पंखे से लटकी मिली। यह दृश्य देखकर परिवार सदमे में आ गया।
घटना की सूचना मिलते ही बागलागुंटे पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने अप्राकृतिक मौत (यूडीआर) का मामला दर्ज कर लिया है और हर एंगल से जांच की जा रही है। अभी तक किसी तरह की सुसाइड नोट की जानकारी सामने नहीं आई है।
यह घटना दिखाती है कि भविष्य की आशंकाएं और अंधविश्वास कभी-कभी लोगों के मन पर गहरा असर डाल सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे समय में परिवार को खुलकर बातचीत करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर काउंसलिंग या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की मदद लेनी चाहिए।
