Bengaluru Suicide News: ज्योतिषी ने बताया था ‘टूटेगा रिश्ता’, सदमे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने किया सुसाइड

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि युवती के माता-पिता हाल ही में एक ज्योतिषी से मिले थे। ज्योतिषी ने कथित तौर पर कहा था कि शादी के दो साल बाद पति-पत्नी के बीच गलतफहमियां हो सकती हैं और रिश्ता टूट सकता है। इस संभावित संकट से बचने के लिए उसने नौ दिन का धार्मिक अनुष्ठान करने की सलाह दी। परिवार ने उसकी सलाह मानते हुए पूजा शुरू कर दी थी।