Holi 2026: होली के रंग में सियासी भंग: ट्रंप से ट्रेड तक, किसके रंग में भंग

औंधे फेस जमीन पर, लुढक़े ट्र्प जनाब।

टैरिफ चाल अवैध है, बतलायो जज साब।।

बतलायो जज साब, उधर यूरोप तना है।

ग्रीनलैंड का लैंड, बचाने ढाल बना है।।

सभी मादुरो नाहिं, कि तोड़ो जैसे पौधे।

उतर जाएगा रंग, गिरोगे मुंह से औंधे।।