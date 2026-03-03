Holi 2026: होली के रंग में सियासी भंग: ट्रंप से ट्रेड तक, किसके रंग में भंग

औंधे फेस जमीन पर, लुढक़े ट्र्प जनाब।
टैरिफ चाल अवैध है, बतलायो जज साब।।
बतलायो जज साब, उधर यूरोप तना है।
ग्रीनलैंड का लैंड, बचाने ढाल बना है।।
सभी मादुरो नाहिं, कि तोड़ो जैसे पौधे।
उतर जाएगा रंग, गिरोगे मुंह से औंधे।।
मुखड़ा दूजा सामने,
पीछे है कछु और।
अपराधी की तान पर,
नाचे बनकर मोर।
नाचे बनकर मोर,
गेंद ज्यों अंगुली घूमी।
जैफरी एपसटीन,
कुटिल मन मुख मासूमी।
या राजा या प्रिंस,
साख का गुलशन उजड़ा।
हर डाली हरदीप,
छिपे मुखड़ा दर मुखड़ा।।
भारत यूएस ट्रेड में, फ्रेंड
भयो अनफ्रेंड।
मंत्री संत्री या कहैं,
असमंजस का ट्रेंड।।
असमंजस का ट्रेंड, बात
टालत जयशंकर।
गोयल भी ग्भीर, गिनाकर
नियम धुरंधर।।
फल दाने घी तेल, न जाने
या या लावत।
अमरीका रंगदार, दुकानें
लाया भारत।।
