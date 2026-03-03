Gold Silver Price Surge: इजरायल और ईरान युद्ध के बीच सोने-चांदी के बढ़े दाम, जानें कितनी हो गई कीमत

सोने-चांदी के साथ-साथ कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में भी भारी तेजी आई है। ईरान पर 28 फरवरी को हुए हमले के बाद से क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है। भारत अपनी तेल जरूरतों के लिए मुख्य रूप से मिडिल ईस्ट पर निर्भर है। अगर यह तनाव ऐसे ही जारी रहा, तो आने वाले दिनों में देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। इस पूरी आर्थिक उथल-पुथल के पीछे अमेरिका और ईरान का महायुद्ध है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान में जितना भी समय लगे, वे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर जमीनी सैनिक भेजने पड़े, तो अमेरिका उसके लिए भी तैयार है। दूसरी तरफ, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का मानना है कि यह युद्ध इराक जैसा 'अंतहीन' नहीं होगा, बल्कि इसके नतीजे जल्द और निर्णायक होंगे।