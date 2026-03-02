2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Crude Oil Price: कच्चे तेल की कीमत में 12% का जबरदस्त उछाल, उधर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर बढ़ी यह चिंता

Crude Oil Prices: ब्रेंट क्रूड में आज सोमवार सुबह 12 फीसदी का जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। वहीं, क्रूड ऑयल WTI 72 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Mar 02, 2026

Crude Oil Prices

क्रूड ऑयल में भारी तेजी देखने को मिली है। (PC: AI)

Crude Oil Prices: मिडिल ईस्ट में युद्ध से क्रूड ऑयल की कीमतों में आग लग गई है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आज कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिली है। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान मिडिल ईस्ट में कई देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है। इससे ग्लोबल एनर्जी सप्लाई बाधित होने की चिंताओं ने जोर पकड़ लिया है। ऐसे में सोमवार सुबह शुरुआती कारोबार में बेंचमार्क क्रूड ऑयल की कीमतों में तेज उछाल देखा गया।

12% उछला ब्रेंट क्रूड

ब्रेंट क्रूड और नाइमेक्स लाइट स्वीट क्रूड दोनों में बाजार खुलते ही जोरदार तेजी आई। हालांकि, बाद में कुछ मुनाफावसूली भी देखी गई। एक समय पर ब्रेंट क्रूड 12 प्रतिशत से अधिक उछलकर करीब 82 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया, जो शुक्रवार के बंद भाव 73 डॉलर से काफी ऊपर था। इसके बाद यह 79.30 डॉलर के आसपास बना रहा, जो लगभग 9 फीसदी की बढ़त दर्शाता है।

अमेरिकी कच्चा तेल करीब 8 डॉलर या 12 प्रतिशत उछलकर लगभग 75 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया। जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड लगभग 8 प्रतिशत की तेजी के साथ 72 डॉलर पर कारोबार करता दिखा। कच्चे तेल की इस तेजी ने इस साल की मजबूत बढ़त को और गति दी है। अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क इस साल जनवरी से अब तक लगभग 20 प्रतिशत चढ़ चुके हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यदि हालात और बिगड़ते हैं, खासकर तेहरान की प्रतिक्रिया और आपूर्ति मार्गों की स्थिति के आधार पर, तो कीमतें और ऊपर जा सकती हैं।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर है चिंता

बाजार की सबसे बड़ी चिंता स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर है, जो फारस की खाड़ी को वैश्विक बाजारों से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। इस संकरे जलमार्ग से रोजाना लगभग 1.5 करोड़ बैरल कच्चा तेल गुजरता है, जो ग्लोबल सप्लाई का लगभग पांचवां हिस्सा है।

सऊदी अरब, कुवैत, इराक, कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान जैसे देशों का तेल और गैस निर्यात इसी मार्ग पर निर्भर है। हाल में क्षेत्र में जहाजों पर हमलों की खबरों ने आशंका बढ़ा दी है कि शिपिंग बाधित हो सकती है। यदि निर्यात में बड़ी रुकावट आती है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल और ईंधन की कीमतों में और तेजी आ सकती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, असली चिंता तेल की भौतिक आपूर्ति को लेकर है। यदि खाड़ी क्षेत्र से तेल का प्रवाह बाधित होता है, तो अतिरिक्त उत्पादन से तुरंत राहत मिलना मुश्किल होगा।

गंभीर संकट बन रहा मिडिल ईस्ट तनाव

ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच टकराव हाल के वर्षों का सबसे गंभीर संकट बनता जा रहा है। ईरान में समन्वित हवाई और मिसाइल हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई में इजराइली और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हताहतों की संख्या बढ़ रही है, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंच रहा है और हवाई क्षेत्र में बाधाएं वैश्विक बाजारों की अस्थिरता को और बढ़ा रही हैं।

ये भी पढ़ें

Gold Rate Today: मिडिल ईस्ट में युद्ध से सोने में लग गई आग, चांदी के भाव भी सातवें आसमान पर, देखिए कीमतें
कारोबार
Gold Rate Today

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Mar 2026 11:55 am

Hindi News / Business / Crude Oil Price: कच्चे तेल की कीमत में 12% का जबरदस्त उछाल, उधर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर बढ़ी यह चिंता

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Share Market Holiday: शेयर बाजार में कब होगी होली की छुट्टी? MCX पर कब नहीं होगा कारोबार, देखिए छुट्टियों की लिस्ट

Share Market Holiday
कारोबार

Gold Rate Today: मिडिल ईस्ट में युद्ध से सोने में लग गई आग, चांदी के भाव भी सातवें आसमान पर, देखिए कीमतें

Gold Rate Today
कारोबार

Share Market Today: अमेरिका-ईरान युद्ध से शेयर बाजार में कोहराम, 2700 अंक गिरकर खुला सेंसेक्स, ऑटो और रियल एस्टेट स्टॉक्स धड़ाम

Share Market Today
कारोबार

Real Estate News: बिना प्लानिंग के लिया होम लोन तो कर्ज के जाल में फंस जाएंगे, इन बातों का जरूर रखें ध्यान

Real Estate News
कारोबार

Israel Iran War: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद रहा तो भी भारत में नहीं आएगा तेल संकट, देश की रिफाइनरीज निकाल रहीं यह तोड़

strait of hormuz
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.