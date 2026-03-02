Crude Oil Price: कच्चे तेल की कीमत में 12% का जबरदस्त उछाल, उधर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर बढ़ी यह चिंता

सऊदी अरब, कुवैत, इराक, कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान जैसे देशों का तेल और गैस निर्यात इसी मार्ग पर निर्भर है। हाल में क्षेत्र में जहाजों पर हमलों की खबरों ने आशंका बढ़ा दी है कि शिपिंग बाधित हो सकती है। यदि निर्यात में बड़ी रुकावट आती है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल और ईंधन की कीमतों में और तेजी आ सकती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, असली चिंता तेल की भौतिक आपूर्ति को लेकर है। यदि खाड़ी क्षेत्र से तेल का प्रवाह बाधित होता है, तो अतिरिक्त उत्पादन से तुरंत राहत मिलना मुश्किल होगा।