Israel Iran War: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद रहा तो भी भारत में नहीं आएगा तेल संकट, देश की रिफाइनरीज निकाल रहीं यह तोड़

इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई है। उधर ईरान भी लगातार खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है। ईरान ने केमिकल युद्ध की भी धमकी दी है। उद्योग जगत के अधिकारियों का कहना है कि लंबे समय तक संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। एक अधिकारी ने कहा, “इस बार इसके परिणाम कहीं अधिक गंभीर हो सकते हैं।” एक्सपर्ट्स का मानना है कि तनाव लंबे समय तक बना रहा, तो तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा हो सकता है।