Iran Israel War: क्या सोमवार को क्रैश करने वाला है शेयर मार्केट? ईरान-इजराइल युद्ध से बदले कई समीकरण, एक्सपर्ट से समझिए

निफ्टी अपने प्रमुख शॉर्ट-टर्म मूविंग एवरेज (20, 50, 100 और 200-डे ईएमए) से नीचे फिसल गया है, जो कमजोरी का संकेत है। तात्कालिक सपोर्ट: 25,100 से 25,000 पर है। इसके नीचे जाने पर टार्गेट 24,900 से 24,700 है। रेजिस्टेंस: 25,350 से 25,500 है। आरएसआई लगभग 46 और MACD निगेटिव है। कुल मिलाकर रुख निगेटिव से रेंज-बाउंड है। बैंक निफ्टी 60,529 पर बंद हुआ और शॉर्ट-टर्म डबल-टॉप पैटर्न बना है। सपोर्ट 60,300 से 59,900 पर है। इसके नीचे जाने पर टार्गेट 59,700 से 59,500 है। रेजिस्टेंस 60,800 से 61,000 पर है। आरएसआई लगभग 52 पर है। रुख हल्का नकारात्मक है। वहीं, सेंसेक्स ने 81,200 से 81,000 का लेवल टेस्ट किया है। रेजिस्टेंस 82,000 से 82,500 पर है। निकट अवधि में सतर्कता जरूरी है।