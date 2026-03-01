Gold Price Outlook: ईरान-इजराइल युद्ध से सस्ता हो जाएगा सोना या आएगा तेज उछाल? जानिए क्या कह रहे एक्सपर्ट

Israel Iran War Gold Price Outlook: सोने की कीमतों में बीते हफ्ते बड़ी तेजी दर्ज की गई थी। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का घरेलू वायदा भाव बीते शुक्रवार 27 फरवरी को 1,62,104 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं, इससे पहले शुक्रवार 20 फरवरी को सोना वायदा 1,56,876 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इस तरह बीते हफ्ते सोने की कीमत में 5,228 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज हुई थी। वैश्विक अनिश्चितता को देखते हुए ज्वैलर्स और स्टॉकिस्टों की ताजा खरीदारी से यह उछाल आया। वहीं, इस हफ्ते सोने में बड़ी भारी तेजी के कयास लगाए जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या वजह है।