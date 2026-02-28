राजस्थान स्टार्टअप समिट 2026 का आगाज, एआइ नवाचार पर विशेष जोर

जयपुर. राजस्थान स्टार्टअप समिट 2026 की आधिकारिक तौर पर शुक्रवार को शुरू हुई। राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, आर्मेनिया गणराज्य के उच्च-तकनीकी उद्योग मंत्रालय और स्टार्टअप आर्मेनिया फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित यह शिखर सम्मेलन स्टार्टअप्स, निवेशकों, सलाहकारों, कॉरपोरेट्स, नीति निर्माताओं और इकोसिस्टम लीडर्स को एक सहयोगात्मक मंच पर एक साथ लाया है। इस अवसर पर ओपन इनोवेशन लोटस फाउंडेशन के सह-संस्थापक यशराज भारद्वाज ने बताया कि पेटोनिक एआइ के सीईओ के रूप में मुझे यह देखकर बेहद खुशी है कि हमारे एआइ-संचालित प्लेटफॉर्म यहां के स्टार्टअप्स को पारंपरिक बाधाओं से आगे बढ़ने, तेजी से निर्णय लेने और टिकाऊ तरीके से विस्तार करने में सक्षम बना रहे हैं।

ओपन इनोवेशन लोटस फाउंडेशन, जो इस समिट के संचालन, इकोसिस्टम समन्वय और रणनीतिक साझेदारियों के पीछे एक प्रमुख शक्ति है, की स्थापना जुड़वां उद्यमियों और सह-संस्थापकों युवराज भारद्वाज और यशराज भारद्वाज द्वारा की गई है। उन्होंने पेटोनिक एआई और प्लैनेक्स रीसाइक्लिंग की भी सह-स्थापना की है। यशराज भारद्वाज यूसी बर्कले में सलाहकार भी हैं और नीति आयोग की इंडस्ट्री एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य भी हैं।

इस कार्यक्रम में स्टार्टअप्स के लिए एआई स्केलेबिलिटी, स्मार्ट पूंजी जुटाना, नेट-जीरो लक्ष्य हासिल करने के रास्ते और शिक्षा एवं पारिवारिक व्यवसाय जैसे उभरते क्षेत्रों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गतिशील पैनल चर्चाएं भी शामिल हैं। प्रतिभागी विभिन्न समूहों में स्टार्टअप पिचिंग प्रतियोगिताओं, एक-से-एक मेंटरशिप सत्रों, निवेशक राउंडटेबल बैठकों, इनोवेशन पवेलियन प्रदर्शनी और डील फ्लो रिव्यू में भाग लेंगे। इनके साथ-साथ, कैंपफायर वार्तालाप, गाला डिनर और सांस्कृतिक कार्यक्रम सार्थक संबंध बनाने, फंडिंग पर चर्चा करने और सहयोगात्मक विकास के लिए कई अवसर प्रदान करेंगे।

पेटोनिक एआइ के सीईओ युवराज भारद्वाज ने कहा कि ऐसे आयोजन हमें याद दिलाते हैं कि एआई से संचालित दुनिया में भी प्रगति के केंद्र में मानवीय रिश्ते ही होते हैं। प्लैनेक्स रीसाइक्लिंग के जरिए हम भारत की कचरा प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों के लिए स्केलेबल समाधान बना रहे हैं, और यह समिट हमें बेहतर पहचान, मार्गदर्शन और निवेशकों तक पहुंच देकर हमारे प्रभाव को तेज़ी से आगे बढ़ाने में मदद करता है। सभी भाग लेने वाले स्टार्टअप्स के लिए ये तीन दिन तेज़ सीख, वास्तविक फंडिंग बातचीत और ऐसे रिश्तों का निर्माण हैं, जो राजस्थान और भारत के उद्यमी भविष्य को आकार देंगे।