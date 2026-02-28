‘खरीद लो सोना, वरना पछताओगे!’ इजरायल-ईरान जंग से रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं गोल्ड के रेट

Gold Silver Price: अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर शुरू किए गए बड़े पैमाने पर लड़ाई की वजह से तेल की कीमतें बढ़ने की उम्मीद है। इस जंग से ग्लोबल मार्केट में हाहाकर मच सकता है। सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉड तेजी आ सकती है। मार्केट एक्सपर्ट्स ने शनिवार को कहा कि इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की वजह से इन्वेस्टर्स सेफ-हेवन एसेट्स की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए सोमवार को सोने और चांदी की कीमतों में तेज़ी से बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।