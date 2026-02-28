‘खरीद लो सोना, वरना पछताओगे!’ इजरायल-ईरान जंग से रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं गोल्ड के रेट

सोना-चांदी। फाइल फोटो- पत्रिका
Gold Silver Price: अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर शुरू किए गए बड़े पैमाने पर लड़ाई की वजह से तेल की कीमतें बढ़ने की उम्मीद है। इस जंग से ग्लोबल मार्केट में हाहाकर मच सकता है। सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉड तेजी आ सकती है। मार्केट एक्सपर्ट्स ने शनिवार को कहा कि इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की वजह से इन्वेस्टर्स सेफ-हेवन एसेट्स की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए सोमवार को सोने और चांदी की कीमतों में तेज़ी से बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान पर इजराइल के रोकथाम हमलों के बाद बढ़ती अनिश्चितता इन्वेस्टर्स को सोने और चांदी की ओर ले जा सकती है, जिससे कीमतें और बढ़ेंगी। शनिवार को तेहरान में बड़े धमाके हुए, जब इजराइल ने ईरान के खिलाफ रोकथाम मिसाइल हमले किए, जिससे इलाके में तनाव बहुत बढ़ गया। एनालिस्ट्स ने कहा कि युद्ध की बढ़ती चर्चा से फाइनेंशियल मार्केट में अनिश्चितता बढ़ने की उम्मीद है।
एक एक्सपर्ट ने कहा, 'US-ईरान युद्ध की चर्चा बढ़ने से अनिश्चितता बढ़ने की उम्मीद है, और इन्वेस्टर्स सोने और चांदी को सेफ-हेवन एसेट के तौर पर देखेंगे। हमें कीमती मेटल्स के लिए गैप-अप ओपनिंग की उम्मीद है।' उन्होंने बताया कि COMEX गोल्ड अभी $5,300 प्रति औंस पर रेजिस्टेंस का सामना कर रहा है। एक मार्केट एक्सपर्ट ने बताया, 'अगर मेटल इस लेवल से ऊपर जाता है, तो घरेलू गोल्ड की कीमतें 1,68,000 रुपये से 1,70,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक बढ़ सकती हैं।'
टेक्निकल फ्रंट पर, MCX गोल्ड पिछली कंसोलिडेशन रेंज से बाहर निकलने के बाद 1,60,000 रुपये के मार्क से काफी ऊपर चला गया है। कीमतें अब 1,62,000 रुपये के पास स्टेबल हो रही हैं। एनालिस्ट का मानना है कि जब तक गोल्ड 1,60,000 रुपये से ऊपर बना रहता है, यह शॉर्ट टर्म में 1,63,500 रुपये से 1,65,000 रुपये तक जा सकता है।
MCX सिल्वर में भी एक मजबूत ब्रेकआउट देखा गया है, जो 2,80,000 रुपये से 2,85,000 रुपये की रेंज की ओर बढ़ रहा है। एक एक्सपर्ट ने कहा, अगर मोमेंटम बना रहता है और कीमतें ज़रूरी सपोर्ट लेवल से ऊपर रहती हैं, तो चांदी Rs 2,90,000 से Rs 2,95,000 तक बढ़ सकती है।
