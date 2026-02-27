वेयरहाउसिंग मार्केट में आ रहा बूम, देश के ये 30 शहर होंगे भविष्य के हॉटस्पॉट

भारत के औद्योगिक और वेयरहाउसिंग बाजार में तेजी से बूम आ रहा है। यह बूम नीति प्रोत्साहन, इंफ्रास्ट्रक्टर के विस्तार, उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव, सप्लाई चेन का पुनर्गठन और टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाने के कारण आ रहा है। रियल एस्टेट रिसर्च फर्म कॉलियर्स की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 30 शहरों को औद्योगिक और वेयरहाउसिंग हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना गया है। इनमें प्रमुख, उभरते और नए हब शामिल हैं। ये हॉटस्पॉट भविष्य में उद्योग और वेयरहाउसिंग की बढ़ती मांग को पूरा करेंगे, जिससे निवेशकों और डोवलपर्स को नए अवसर मिलेंगे।