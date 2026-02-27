Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल, मालाबार और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए 24, 14, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, आज 24 कैरेट सोना 1,59,090 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट सोना 1,55,270 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 20 कैरेट सोना 1,41,590 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 18 कैरेट सोना 1,28,860 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 14 कैरेट सोना 1,02,610 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।