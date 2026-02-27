Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल, मालाबार और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए 24, 14, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

सोने की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। (PC: AI)
Gold Price Today: सोने की कीमत में आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को तेजी देखी जा रही है। शुक्रवार शाम एमसीएक्स पर सोना 0.34 फीसदी या 549 रुपये की बढ़त के साथ 1,60,258 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 2.37 फीसदी या 6,347 रुपये की बढ़त के साथ 2,74,300 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, आज 24 कैरेट सोना 1,59,090 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट सोना 1,55,270 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 20 कैरेट सोना 1,41,590 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 18 कैरेट सोना 1,28,860 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 14 कैरेट सोना 1,02,610 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
तनिष्क शुक्रवार, 27 फरवरी 2025 को 22 कैरेट सोना 1,48,500 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 1,21,500 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,62,000 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
जोयालुक्कास में शुक्रवार, 27 फरवरी 2025 को 24 कैरेट सोना 1,61,560 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,48,100 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 1,21,170 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
|ज्वैलर का नाम
|24 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|22 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|18 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|14 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|तनिष्क
|1,62,000
|1,48,500
|1,21,500
|—
|जोयालुक्कास
|1,61,560
|1,48,100
|1,21,170
|—
|मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स
|—
|1,48,100
|1,21,170
|94,250
|कल्याण ज्वैलर्स
|—
|1,48,100
|—
|—
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज शुक्रवार को 22 कैरेट सोना 1,48,100 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 1,21,170 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 94,250 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
कल्याण ज्वैलर्स में आज शुक्रवार, 27 फरवरी को 22 कैरेट सोने का रेट 1,48,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।
