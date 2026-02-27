स्मॉलकैप कंपनियों पर डाउनग्रेड का जोखिम, घट रही कमाई, उधर मिडकैप कंपनियों का बढ़ रहा मुनाफा

कमाई के मामले में दिसंबर तिमाही में बड़ी और छोटी कंपनियों के मुकाबले मझोली (मिडकैप) लगातार छठी तिमाही आगे रहीं। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए के मुताबिक, अर्निंग ग्रोथ में मिडकैप और लार्जकैप कंपनियां जहां मजबूत दिख रही हैं, तो स्मॉलकैप फर्म्स पर अर्निंग कटौती का दबाव बढ़ रहा है। सीएलएसए रिपोर्ट बताती है कि स्मॉलकैप को लेकर बाजार में उम्मीदें ऊंची हैं, लेकिन जमीन पर प्रदर्शन उतना मजबूत नहीं है।