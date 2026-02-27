27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

स्मॉलकैप कंपनियों पर डाउनग्रेड का जोखिम, घट रही कमाई, उधर मिडकैप कंपनियों का बढ़ रहा मुनाफा

Share Market Tips: ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए का कहना है कि वह स्मॉलकैप में ज्यादा जोखिम देख रहा है और लार्जकैप को प्राथमिकता दे रहा है। स्मॉलकैप कंपनियों के लिए अगले दो साल में 28.4% सीएजीआर अर्निंग ग्रोथ का अनुमान है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Feb 27, 2026

Share Market tips

मिडकैप शेयरों में अच्छी कमाई दिख रही है। (PC: AI)

कमाई के मामले में दिसंबर तिमाही में बड़ी और छोटी कंपनियों के मुकाबले मझोली (मिडकैप) लगातार छठी तिमाही आगे रहीं। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए के मुताबिक, अर्निंग ग्रोथ में मिडकैप और लार्जकैप कंपनियां जहां मजबूत दिख रही हैं, तो स्मॉलकैप फर्म्स पर अर्निंग कटौती का दबाव बढ़ रहा है। सीएलएसए रिपोर्ट बताती है कि स्मॉलकैप को लेकर बाजार में उम्मीदें ऊंची हैं, लेकिन जमीन पर प्रदर्शन उतना मजबूत नहीं है।

स्मॉलकैप कंपनियों के कमाई के अनुमान में कटौती

स्मॉलकैप कंपनियों के वर्ष 2026-27 और 2027-28 अर्निंग अनुमान में क्रमशः 3.9% व 3.1% की कटौती की गई है। दिलचस्प बात यह है कि इसके बावजूद अगले 2 साल में सबसे तेज कमाई का अनुमान अब भी स्मॉलकैप के लिए लगाया जा रहा है।

डाउनग्रेड का जोखिम

स्मॉलकैप कंपनियों के लिए अगले दो साल में 28.4% सीएजीआर अर्निंग ग्रोथ का अनुमान है। मिडकैप के लिए यह 22% और लार्जकैप के लिए 13.4% है। इसके उलट, लार्जकैप कंपनियों के 2026-27 और 2027-28 के अनुमान में क्रमश: 0.6% और 0.9% की बढ़ोतरी हुई है। मिडकैप में 2026-27 के लिए हल्की कटौती हुई है, लेकिन 2027-28 के लिए अनुमान बढ़ाया गया है।

ब्रोकरेज का मानना है कि हालिया प्रदर्शन और भविष्य की उम्मीदों के बीच का यह अंतर स्मॉलकैप कंपनियों के लिए आगे और डाउनग्रेड का जोखिम बढ़ा सकता है। ब्रोकरेज ने साफ कहा है कि वह लार्जकैप को प्राथमिकता देता है और स्मॉलकैप में ज्यादा जोखिम देखता है। जब उम्मीदें ऊंची हों और वैल्यूएशन भी महंगा हो, तब निराशा की गुंजाइश बढ़ जाती है।

ये भी पढ़ें

Share Market: करोड़ों छोटे निवेशक अब गूगल-टेस्ला जैसे शेयरों में भी कर पाएंगे निवेश, नहीं होगी बड़ी रकम की जरूरत
कारोबार
Share Market

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

27 Feb 2026 10:53 am

Hindi News / Business / स्मॉलकैप कंपनियों पर डाउनग्रेड का जोखिम, घट रही कमाई, उधर मिडकैप कंपनियों का बढ़ रहा मुनाफा

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Gold Silver Rate Today: हाजिर मांग में उछाल से सोने के बढ़ गए भाव, चांदी में आई जबरदस्त तेजी, जानिए क्या हो गए हैं दाम

Gold Silver Rate Today
कारोबार

Kota Gold-Silver Price: रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद फिर गिरे सोने-चांदी दाम, भावों में आई जबरदस्त गिरावट, जानें लेटेस्ट गोल्ड-सिल्वर रेट

gold silver price drop
कोटा

Gold Price Today: सोने में जबरदस्त गिरावट, चांदी 11,000 रुपये डाउन, जानिए क्या हैं 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Price Today
कारोबार

Top Gainers & Losers: सपाट बंद हुआ बाजार, फार्मा और हेल्थकेयर शेयर उछले, जानिए कहां आई सबसे ज्यादा गिरावट

Top Gainers & Losers
कारोबार

Share Market: करोड़ों छोटे निवेशक अब गूगल-टेस्ला जैसे शेयरों में भी कर पाएंगे निवेश, नहीं होगी बड़ी रकम की जरूरत

Share Market
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.