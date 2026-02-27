Kota Gold-Silver Price: रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद फिर गिरे सोने-चांदी दाम, भावों में आई जबरदस्त गिरावट, जानें लेटेस्ट गोल्ड-सिल्वर रेट

कोटा सर्राफा बाजार में गुरुवार को चांदी के भाव में बड़ी गिरावट देखी गई। चांदी 3000 रुपए सस्ती होकर 2 लाख 60 हजार रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। बीते कुछ दिनों से चांदी के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर थे, जिससे निवेशक और आम ग्राहक दूरी बनाए हुए थे। अब कीमतों में नरमी आने से बाजार में फिर से हलचल बढ़ने की संभावना है।