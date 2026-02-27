Kota Gold-Silver Price: रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद फिर गिरे सोने-चांदी दाम, भावों में आई जबरदस्त गिरावट, जानें लेटेस्ट गोल्ड-सिल्वर रेट

File Photo: Patrika
Sarafa Market Update: कोटा के सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट दर्ज की गई। लगातार बढ़ती कीमतों से परेशान आम लोगों और ज्वैलरी खरीदारों के लिए यह गिरावट राहत लेकर आई है। चांदी और सोने दोनों के भाव नीचे आने से बाजार में खरीदारी की उम्मीद भी बढ़ गई है।
कोटा सर्राफा बाजार में गुरुवार को चांदी के भाव में बड़ी गिरावट देखी गई। चांदी 3000 रुपए सस्ती होकर 2 लाख 60 हजार रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। बीते कुछ दिनों से चांदी के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर थे, जिससे निवेशक और आम ग्राहक दूरी बनाए हुए थे। अब कीमतों में नरमी आने से बाजार में फिर से हलचल बढ़ने की संभावना है।
सोने के भाव में भी गिरावट दर्ज की गई है। जेवराती सोना 800 रुपए सस्ता होकर 1 लाख 58 हजार 200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं शुद्ध सोने का भाव 1 लाख 59 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। सर्राफा कारोबारियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमजोर रुझान और मुनाफावसूली के चलते यह गिरावट देखने को मिली है।
कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार गुरुवार को सोने के अलग-अलग कैरेट के भाव इस प्रकार रहे—
24 कैरेट (99.5%) सोना: 1,59,200 रुपए प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना: 1,47,407 रुपए
20 कैरेट सोना: 1,38,435 रुपए
18 कैरेट सोना: 1,27,360 रुपए
14 कैरेट सोना: 1,12,113 रुपए
सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि यदि आने वाले दिनों में कीमतें स्थिर रहती हैं तो शादी-विवाह और निवेश के लिहाज से बाजार में मांग बढ़ सकती है। कई ग्राहक अभी और गिरावट का इंतजार कर रहे हैं, जबकि कुछ लोगों ने मौजूदा भाव को खरीदारी के लिए बेहतर मौका बताया है।
