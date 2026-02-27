Virosh Wedding: बहू रश्मिका को ‘देवरकोंडा फैमिली’ ने भेंट की खानदानी चूड़ियां, जानें ‘मंदाना फैमिली’ से दामाद विजय को क्या मिला गिफ्ट ?

शादी के अवसर पर रश्मिका गहरे नारंगी और लाल रंग की रेशमी साड़ी में बेहद सुंदर नजर आईं। साड़ी पर सुनहरी ज़री का बारीक काम था। उन्होंने पारंपरिक स्वर्ण आभूषण, माथा पट्टी और कंगन पहने, जिससे उनका लुक और निखर गया। विजय ने सफेद रेशमी मुंडू (धोती) पहनी, जिसके किनारों पर सुनहरी कासावु पट्टी थी। कंधे पर लाल रंग का अंगवस्त्रम लिया, जो दुल्हन की साड़ी से मेल खा रहा था। विवाह स्थल को केले के पत्तों, ताजे फलों और फूलों की मालाओं से सजाया गया। दोनों ने लाल फूलों की वरमाला पहनाकर पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ शादी संपन्न की।