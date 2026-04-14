शक्तिनगर बॉटलनेक खुलेगा, 8 को भूखंड, सूरजपोल के ट्रैफिक को मिलेगी राहत

उदयपुर. शहर के सबसे बड़े ट्रैफिक जाम पॉइंट्स में शामिल शक्तिनगर बॉटलनेक को आखिरकार राहत मिलने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने यहां प्रभावित हुए 8 परिवारों को भूखंड आवंटित करने के आदेश जारी कर दिए हैं, इससे लंबे समय से अटकी सड़क चौड़ी होगी। इस फैसले के बाद सूरजपोल क्षेत्र में यातायात दबाव कम होने की उम्मीद है और शहरवासियों को बड़ी राहत मिल सकती है।शक्तिनगर बॉटलनेक के संकरे हिस्से के कारण यहां रोजाना वाहनों की लंबी कतारें लगती थी। निगम की ओर से इस क्षेत्र में 30 फीट सड़क विकसित करने की योजना के तहत कुछ मकानों का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन मुआवजे के रूप में भूखंड आवंटन लंबित होने से काम अटका हुआ था। अब भूखंड आवंटन के आदेश जारी होने के साथ ही इस बाधा के हटने का रास्ता साफ हो गया है।