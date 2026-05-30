कैलाशपुरी में पैंथर से दहशत, रेस्क्यू में जुटा वन विभाग

शुक्रवार सुबह स्थानीय लोगों ने मुख्य मार्ग किनारे एक पैंथर को घायल और अस्वस्थ देखा। सूचना मिलने पर स्थानीय भाजपा नेता अशोक कुमार मोड़ ने तुरंत डीएफओ अजय चित्तौड़ा और बड़गांव तहसीलदार हितेश त्रिवेदी को अवगत कराया। डीएफओ के निर्देश पर फॉरेस्टर पंकज चौधरी के नेतृत्व में वन विभाग की टीम और ट्रेंकुलाइज टीम मौके पर पहुंची। टीम के पहुंचने से पहले ही बड़ी संख्या में लोग पैंथर को देखने के लिए जमा हो गए थे। भीड़ और हलचल के कारण पैंथर घबराकर इधर-उधर भागता नजर आया। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार पैंथर घायल या बीमार प्रतीत हो रहा था। घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों और राहगीरों में भय का माहौल है। वन विभाग ने लोगों से जंगल क्षेत्र में अकेले नहीं जाने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है।