फतहसागर किनारे बसने जा रहा उदयपुर का पहला नाइट फूड हब

वर्तमान में जिस जगह बच्चों के लिए एडवेंचर एक्टिविटी जोन संचालित किया जा रहा था, वहां कंटेनर आधारित आधुनिक दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। एडवेंचर जोन को राजीव गांधी पार्क के ऊपरी हिस्से में स्थित छतरी के समीप स्थानांतरित किया जाएगा। यूडीए इसके लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विकास भी कर रहा है।पर्यटन नगरी में हर वर्ष लाखों देशी और विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं। पर्यटकों को दिनभर शहर के पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने के बाद देर रात भोजन और खानपान की सीमित सुविधाओं के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है। खासकर फतहसागर, रानी रोड और आसपास के क्षेत्रों में देर रात तक गुणवत्तापूर्ण फूड कोर्ट की कमी लंबे समय से महसूस की जा रही थी। नाइट बाजार शुरू होने के बाद यह कमी काफी हद तक दूर हो जाएगी।