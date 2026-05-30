Rajasthan: कैंसर कोशिकाओं को खत्म कर सकेगी भारतीय वैज्ञानिकों की नई खोज, उदयपुर के सुविवि और IIT गुवाहाटी की रिसर्च

भविष्य में यह तकनीक कैंसर के इलाज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। इससे इलाज न केवल अधिक प्रभावी और सुरक्षित होगा, बल्कि मरीजों को लंबी और दर्दनाक प्रक्रियाओं से भी राहत मिल सकती है। शुरुआती प्रयोगों में फेफड़ों के कैंसर की लगभग 55 प्रतिशत कोशिकाओं को नष्ट करने में सफलता मिली है, जो इस शोध को और अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तकनीक का असर केवल कैंसरग्रस्त कोशिकाओं तक सीमित पाया गया है, जबकि स्वस्थ कोशिकाओं, जैसे किडनी सेल्स पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं देखा गया। यदि आगे के क्लिनिकल ट्रायल सफल रहते हैं, तो यह इलाज कीमोथेरेपी जैसी पारंपरिक पद्धतियों की तुलना में अधिक लक्षित, कम दर्दनाक और कम साइड इफेक्ट वाला विकल्प बन सकता है। इसके साथ ही यह तकनीक भविष्य में अन्य प्रकार के कैंसर के इलाज में भी उपयोगी साबित हो सकती है और चिकित्सा क्षेत्र में नई उम्मीदें जगा सकती है।