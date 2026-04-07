मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर, बदला एग्जाम सिस्टम, 6 महीने में कई नवाचार

प्रशासन का कहना है कि पहले प्रश्नपत्र 18 पन्नों तक तैयार होते थे, जिससे पेपर और प्रिंटिंग का खर्च अधिक आता था। अब प्रश्नपत्र चार पन्नों में तैयार होने से पेपर और प्रिंटिंग लागत में 25 से 30 प्रतिशत तक कमी आने की संभावना है। विश्वविद्यालय में वर्ष में दो बार परीक्षाएं आयोजित होती हैं। ऐसे में पूरे साल के स्तर पर इससे ज्यादा की बचत का अनुमान है।