‘समय अच्छे-अच्छे का इलाज कर देता है, BJP पर बोलना मेरे अधिकार की बात नहीं’ उदयपुर में बोले राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया

उदयपुर भाजपा की वर्तमान स्थिति पर किएसवाल पर कटारिया ने कहा कि इस बारे में बोलना मेरे अधिकार में नहीं। मैं मैं जिस संवैधानिक पद पर हूं, उसमें पार्टी की एक लाइन भी अलग दिखे तो बताना। जैसा पार्टी ने तैयार किया, वैसा ही काम किया। मैं यहां से 11 बार चुनाव लड़ा, 9 बार जीता। उदयपुर के पदाधिकारियों से जुड़े सवाल पर कहा कि सब अच्छे हैं, तब ही उन्हें बनाया होगा। घटनाक्रमों से मुझे पीड़ा नहीं होती।