जयपुर में विधायक की बेटी की कार बेकाबू, विधानसभा के सामने ट्रैफिक सिग्नल पोल और पेड़ से टकराई

दुर्घटना थाना दक्षिण के कैलाश के अनुसार, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि विधानसभा गेट के पास सड़क पर अचानक चार-पांच श्वान आ गए थे। उन्हें बचाने के प्रयास में कार चला रही युवती का वाहन से नियंत्रण खो गया और कार सीधे पोल व पेड़ से जा भिड़ी।