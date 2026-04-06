भीलवाड़ा गारनेट माफिया कांड: BJP विधायक के करीबी अजय पांचाल की गिरफ्तारी से मचा हड़कंप, IPS की भूमिका ने बढ़ाई पुलिस की टेंशन

भीलवाड़ा: कोटड़ी-जहाजपुर क्षेत्र में 'रेत का सोना' कहे जाने वाले अवैध गारनेट के काले साम्राज्य ने राजनीति और पुलिस प्रशासन की साख को पूरी तरह मटमैला कर दिया है। जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा के सबसे करीबी माने जाने वाले अजय पांचाल की गिरफ्तारी ने न केवल जिले की राजनीति में भूचाल ला दिया। बल्कि यह भी साफ कर दिया कि अपराध की जड़ें सत्ता की चौखट तक कितनी गहरी जमी हुई हैं।