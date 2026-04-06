जयपुर में महिला मित्र ने ही रची खतरनाक साजिश, दोस्त का सरेराह कराया अपहरण, 5 आरोपी गिरफ्तार

पांच फरवरी को बन्ने सिंह मीणा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसके मामा करौली निवासी धीर सिंह मीणा को जानकी देवी स्कूल के पास बाइक को टक्कर मारकर अगवा कर लिया गया। आरोपियों ने खुद को साइबर पुलिस बताकर पीड़ित के मोबाइल से परिजन से संपर्क किया और 70 हजार रुपए मंगवाए, इसके बाद 50 हजार रुपए और मांगे।