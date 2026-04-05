JDA Big Action: जयपुर में गरजा बुलडोजर, 3 अवैध कॉलोनियां ध्वस्त, जानें कहां-कहां हुई कार्रवाई

कार्रवाई का दूसरा मोर्चा सुमेल इलाके में खुला, जहां 'राधा वल्लभनगर' नाम से अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। जेडीए प्रशासन के लिए यह स्थान चुनौती बन चुका था, क्योंकि यहां पहले भी दो बार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा चुकी थी। बावजूद इसके, भूमाफियाओं ने जेडीए की सख्ती को ताक पर रखकर तीसरी बार कॉलोनी बसाने का दुस्साहस किया। शनिवार को जेडीए ने यहां फिर से अवैध निर्माण को मलबे में तब्दील कर दिया।