‘कपड़े सिलवाने जा रही हूं’ कहकर निकली नाबालिग लड़की, फोन पर बात करने वाले रिश्तेदार के साथ लापता; मचा हड़कंप

जानकारी के अनुसार, घटना 2 अप्रैल की है। नाबालिग के भाई ने पुलिस थाने में दी गई रिपोर्ट में बताया कि दोपहर करीब 12:30 बजे उसकी छोटी बहन यह कहकर घर से निकली थी कि वह गांव में ही एक महिला के पास कपड़े सिलवाने जा रही है।

घर से निकलते समय परिजनों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह वापस नहीं लौटेगी। जब काफी देर तक लड़की घर नहीं पहुंची, तो परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने उसकी तलाश शुरू की।