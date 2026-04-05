Rajasthan: अंधेरे में कैसे आए दुल्हन? राजस्थान के नला गांव की विडंबना, बिजली के बिना नहीं हो रहा रिश्ता

उदयपुर: आधुनिक भारत में जहां हम डिजिटल क्रांति और सौर ऊर्जा की बातें कर रहे हैं। वहीं, झीलों की नगरी उदयपुर के गिर्वा ब्लॉक से एक झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां के नला गांव में बिजली का अभाव अब केवल अंधेरे का कारण नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य और उनके वैवाहिक जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन गया है।