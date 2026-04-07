पाइपलाइन के बिना कैसे होंगे 2 माह में 10 हजार नए कनेक्शन

उदयपुर. शहर में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) के विस्तार को लेकर प्रशासन ने सरकारी संस्थानों में गैस कनेक्शन देने की पहल तो शुरू कर दी है, लेकिन असल में इस योजना की रफ्तार काफी धीमी है।जिला प्रशासन की योजना के तहत राजकीय आवास, विद्यालय, छात्रावास, कॉलेज, सर्किट हाउस, प्रशिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालय परिसरों की रसोइयों को पीएनजी गैस कनेक्शन से जोड़ने की तैयारी है। साथ ही मिड डे मील योजना के तहत संचालित विद्यालयों और टीएडी छात्रावासों को भी इस नेटवर्क से जोड़ने की योजना बनाई गई है, लेकिन शहर के अधिकांश इलाकों में अब तक पाइपलाइन ही नहीं बिछाई गई है।