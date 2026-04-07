Udaipur: उदयपुर के 2 गांवों में दहशत, अज्ञात बीमारी से पांच मासूम बच्चों की मौत, मौके पर पहुंची मेडिकल टीम

लालपुरा निवासी दीपक (5) पुत्र माना मीणा और वहीं की सीमा (3) पुत्री रामा मीणा की 31 मार्च को मामूली बुखार के बाद मौत हो गई। घाटा निवासी राहुल (4) पुत्र लक्ष्मण मीणा की इलाज के दौरान उदयपुर के एमबी अस्पताल में 5 अप्रेल को मृत्यु हो गई। इसी गांव की काजल पुत्री प्रकाश मीणा की निजी इलाज के दौरान 5 अप्रेल को मौत हुई। लालपुरा निवासी लक्ष्मण (7) पुत्र माना मीणा की उदयपुर में इलाज के दौरान मृत्यु होने का मामला भी सामने आया है।