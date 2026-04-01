भारत माता के जयकारों के बीच नागौर की लेफ्टिनेंट अंशु राठौड़ पंचतत्व में विलीन, सड़क हादसे में हुआ था निधन

गौरतलब है कि अंशु राठौड़ का रविवार सुबह करीब 10 बजे जामनगर (गुजरात) में सड़क हादसे में निधन हो गया था। ड्यूटी पर जाते समय उनकी कार की दूसरी गाड़ी से टक्कर हो गई थी। गंभीर चोटें लगने से उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। राठौड़ के निधन की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर फैल गई और पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल रहा। पिता किशन सिंह ने बताया कि उनकी बेटी अंशु ने वर्ष 2024 में पहले ही प्रयास में नौसेना में सब लेफ्टिनेंट के पद पर कमीशन प्राप्त किया था।