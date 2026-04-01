भारत माता के जयकारों के बीच नागौर की लेफ्टिनेंट अंशु राठौड़ पंचतत्व में विलीन, सड़क हादसे में हुआ था निधन

लेफ्टिनेंट अंशु राठौड़। फोटो- पत्रिका
लाडनूं। भारतीय नौसेना की लेफ्टिनेंट अंशु राठौड़ (26) का उनके पैतृक गांव बिठुड़ा में सोमवार को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सोमवार को उनका पार्थिव शरीर भारतीय नौसेना के वाहन से डीडवाना-कुचामन जिला मुख्यालय स्थित सैनिक कल्याण कार्यालय लाया गया, जहां से सैन्य सम्मान के साथ पैतृक गांव बिठुड़ा पहुंचाया गया। अंशु का निधन रविवार सुबह गुजरात के जामनगर में ड्यूटी के दौरान सड़क दुर्घटना में हो गया था।
अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में गांव और आसपास के लोग उमड़ पड़े। भारत माता की जय और अंशु राठौड़ अमर रहें के नारों के बीच देशभक्ति से ओतप्रोत माहौल में तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई दी गई। गांव की महिलाएं, बुजुर्ग और युवा सभी अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे। उनके छोटे भाई भूपेंद्र सिंह राठौड़ ने मुखाग्नि दी।
अंतिम संस्कार के दौरान बिठुड़ा गांव में भारतीय नौसेना और बीकानेर बटालियन के सैनिकों ने सैन्य सम्मान की सलामी दी। इस अवसर पर नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर हिमांशु कसाना और सब लेफ्टिनेंट पूजा राठौड़ ने पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी राजेंद्र सिंह और प्रभारी राजेंद्र सिंह कोयल ने भी पुष्प अर्पित किए। पूरे समारोह के दौरान अनुशासन और सम्मान का माहौल बना रहा।
अंशु राठौड़ करीब दो वर्ष पूर्व भारतीय नौसेना में अधिकारी बनी थीं। वे क्षेत्र की पहली महिला थीं, जिन्होंने नौसेना में अधिकारी पद प्राप्त किया था। अंशु सैन्य परिवार से संबंध रखती थीं। उनके दादा और पिता दोनों भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हैं। उनके पिता किशन राठौड़ वर्तमान में जयपुर के झोटवाड़ा में आबकारी थानाधिकारी हैं। परिवार में एक छोटा भाई भी है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। उनके असामयिक निधन पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और आमजन ने श्रद्धांजलि अर्पित की।
गौरतलब है कि अंशु राठौड़ का रविवार सुबह करीब 10 बजे जामनगर (गुजरात) में सड़क हादसे में निधन हो गया था। ड्यूटी पर जाते समय उनकी कार की दूसरी गाड़ी से टक्कर हो गई थी। गंभीर चोटें लगने से उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। राठौड़ के निधन की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर फैल गई और पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल रहा। पिता किशन सिंह ने बताया कि उनकी बेटी अंशु ने वर्ष 2024 में पहले ही प्रयास में नौसेना में सब लेफ्टिनेंट के पद पर कमीशन प्राप्त किया था।
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