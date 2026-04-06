Rajasthan News: भीषण सड़क हादसा, पिकअप ने उड़ाया, जीजा-साले की दर्दनाक मौत, परिवार में कोहराम

गौरतलब है कि इससे पहले बोरानाडा थाना क्षेत्र के भांडू पेट्रोल पंप के पास एक कार आग की चपेट में आकर जल गई। हादसे में कार चालक व्यापारी की जलकर मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही बोरानाडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एसआई भगाराम ने बताया कि भांडू पेट्रोल पंप की मुख्य सड़क से लगभग 200 मीटर आगे कच्चे रास्ते पर एक कार पार्क करने की स्थिति में रिवर्स लेते हुए रुकी। कार के रुकते ही धुआं उठना शुरू हो गया और आग लग गई। घटना पूरी तरह पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।