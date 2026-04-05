Ranthambore: पानी के खतरनाक शिकारी मगरमच्छ को बाघिन ने उतारा मौत के घाट, रणथंभौर में दिखा रोमांचक नजारा

वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि बाघ की ओर से मगरमच्छ का शिकार करना अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। आमतौर पर बाघ ऐसे भारी और खतरनाक जीवों से दूरी बनाए रखते हैं। बाघिन ‘शक्ति’ का यह शिकार उसकी ताकत, रणनीति और आत्मविश्वास को दर्शाता है। रणथंभौर पहले से ही अपनी टाइगर सफारी और बाघों की गतिविधियों के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। इस तरह की घटनाएं यहां के वन्यजीव अनुभव को और भी रोमांचक बना देती हैं।