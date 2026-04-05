जोधपुर : बाड़मेर रोड पर भाण्डू गांव के पास कार में भीषण आग, स्टील फैक्ट्री मालिक संदिग्ध हालात में जिंदा जला

स्थानीय लोगों के अनुसार, घटना के हालात सामान्य नहीं लग रहे हैं। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि कार में आग लगाई गई हो सकती है और चालक को जानबूझकर जिंदा जलाया गया। हालांकि इस संबंध में अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चालक की मौके पर ही मौत हो गई और उसका शव बुरी तरह झुलस गया। वहीं दूसरी तरफ मृतक का नाम भरत लूणिया बताया जाता है। जो मूलतः बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना हाल जोधपुर में एम्स रोड निवासी थे। मृतक की बासनी औद्योगिक क्षेत्र में स्टील फैक्ट्री है। अब पुलिस कंकाल की डीएनए जांच भी करवाएगी।