6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

जोधपुर : बाड़मेर रोड पर भाण्डू गांव के पास कार में भीषण आग, स्टील फैक्ट्री मालिक संदिग्ध हालात में जिंदा जला

Jodhpur Car Fire: बाड़मेर रोड पर भाण्डू गांव के पास रविवार दोपहर एक कार में भीषण आग लग गई, जिसमें चालक जिंदा जल गया। घटना संदिग्ध मानी जा रही है, ग्रामीणों ने आग लगाकर चालक को जलाने की आशंका जताई है।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Apr 05, 2026

Jodhpur car fire, Barmer Road accident, Rajasthan car fire incident, Bhandoo village news, car fire driver death, suspicious car fire case, Jodhpur breaking news, Rajasthan crime news, car burned driver inside, petrol pump fire incident, driver burned alive case, Jodhpur police investigation, rural Rajasthan incident, tragic car fire news, Rajasthan latest news

जलती हुई कार। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। जोधपुर के बाड़मेर रोड पर रविवार दोपहर एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई। भाण्डू गांव के पास एक पेट्रोल पंप के निकट खड़ी कार में अचानक आग लग गई, जिसमें चालक जिंदा जल गया। आग इतनी भीषण थी कि पूरी कार कुछ ही देर में जलकर खाक हो गई।

घटना के हालात सामान्य नहीं

स्थानीय लोगों के अनुसार, घटना के हालात सामान्य नहीं लग रहे हैं। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि कार में आग लगाई गई हो सकती है और चालक को जानबूझकर जिंदा जलाया गया। हालांकि इस संबंध में अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चालक की मौके पर ही मौत हो गई और उसका शव बुरी तरह झुलस गया। वहीं दूसरी तरफ मृतक का नाम भरत लूणिया बताया जाता है। जो मूलतः बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना हाल जोधपुर में एम्स रोड निवासी थे। मृतक की बासनी औद्योगिक क्षेत्र में स्टील फैक्ट्री है। अब पुलिस कंकाल की डीएनए जांच भी करवाएगी।

मामले की जांच कर रही पुलिस

घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और घटना के हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि यह हादसा था या किसी साजिश का हिस्सा। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है और लोग सच्चाई सामने आने का इंतजार कर रहे हैं।

बस को किया था आग के हवाले

गौरतलब है कि इससे पहले शहर से करीब तीस किलोमीटर दूर लोरड़ी देजगरा बस स्टैंड पर शनिवार दोपहर करीब 3 बजे एक लोक परिवहन की निजी बस ने मोटरसाइकिल सवार युवक को कुचल दिया। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने बस को फूंक दिया। आग की लपटों में घिरी बस कुछ ही देर में जलकर खाख हो गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों ने मृतक का शव उठाने से इनकार कर दिया। पुलिस की समझाइश के बाद परिजन शव उठाने के लिए राजी हुए।

जानकारी के अनुसार राजीव गांधी व झंवर थाना क्षेत्र में जोधपुर-जैसलमेर हाईवे पर शनिवार दोपहर एक निजी बस जैसलमेर जा रही थी। ड्राइवर लोरड़ी देजगरा बस स्टैंड पर बस गलत दिशा में ले गया और बाइक सवार राजूराम (35) पूनाराम भील को चपेट में ले लिया। तेज स्पीड में आई बस ने बाइक को करीब 100 फीट तक घसीट लिया। इससे राजूराम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बाइक बस के आगे फंस गई। इससे ड्राइवर को बस रोकनी पडी।

हादसे के बाद बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई। लोगों ने सवारियों को नीचे उतारकर बस को आग लगा दी। धुएं के गुबार और आग की लपटें दूर-दूर तक दिखाई दी। लोग सड़क पर जमा हो गए और प्रदर्शन करने लगे। हादसे के बाद दमकल मौके पर पहुंची, तब तक बस और नीचे फंसी बाइक जल चुकी थीं। घटना की जानकारी मिलने पर एसीपी नीरज शर्मा, राजीव गांधी थानाधिकारी रविन्द्र पाल सिंह सहित पुलिस अधिकारी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश कर भीड़ को हटाया।

ये भी पढ़ें

Jodhpur Drug Factory: जोधपुर में सफेद ‘जहर’ के नेटवर्क पर एजीटीएफ का बड़ा एक्शन, करोड़ों की ड्रग्स जब्त
जोधपुर
Jodhpur drug bust, Rajasthan drug mafia, AGTF action Rajasthan, synthetic drugs factory Rajasthan, MD drugs seizure Jodhpur, Rajasthan police operation, drug syndicate India news, narcotics raid Rajasthan, Jodhpur crime news, illegal drug lab India, Rajasthan anti drug drive, AGTF raid Jodhpur, drug network busted India, Rajasthan breaking crime news, India drug trafficking case

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

05 Apr 2026 06:52 pm

Published on:

05 Apr 2026 02:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / जोधपुर : बाड़मेर रोड पर भाण्डू गांव के पास कार में भीषण आग, स्टील फैक्ट्री मालिक संदिग्ध हालात में जिंदा जला

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jodhpur : जोधपुर में ‘जॉम्बी ड्रग’ का पहला अलर्ट, पुलिस-खुफिया एजेंसियां सतर्क, जानें कितना खतरनाक है

Jodhpur zombie drug First alert Police and intelligence agencies alert Know how dangerous it is
जोधपुर

Weather Update: जोधपुर में आज से मौसम का यू-टर्न, 60 किमी रफ्तार से आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी

Jodhpur weather update, western disturbance Rajasthan, Rajasthan weather alert, Jodhpur storm forecast, Rajasthan rain alert, hailstorm warning Rajasthan, desert weather change, Jodhpur temperature drop, Rajasthan IMD forecast, strong winds Jodhpur, dust storm Rajasthan, monsoon like weather Rajasthan, Jodhpur rain news, Rajasthan climate update, western disturbance impact
जोधपुर

Rajasthan News: भीषण सड़क हादसा, पिकअप ने उड़ाया, जीजा-साले की दर्दनाक मौत, परिवार में कोहराम

Jodhpur road accident, Tanawada phanta accident, Salawas road incident, ISKCON temple Jodhpur accident, Rajasthan highway accident, Jodhpur local news, pickup vehicle accident Rajasthan, Meghwal community news, rural Jodhpur, Barmer road incident Jodhpur, Bhadwasi road safety issue, Rajasthan traffic negligence, Jodhpur fatal accident case, village road accident Rajasthan, Jodhpur breaking news
जोधपुर

निगहबान- जन उत्सव में सरकारी एजेंसियां उदासीन क्यों?

जोधपुर

LPG Alert: कुर्सी संभालते ही एलपीजी सप्लाई पर जोधपुर कलक्टर का बड़ा बयान, बताई अपनी प्राथमिकता

Jodhpur district collector, Alok Ranjan IAS, Jodhpur administration news, Rajasthan IAS officer, district collector joining, flagship schemes Rajasthan, Panch Gaurav program, Jodhpur governance update, water supply management, canal closure impact, LPG supply monitoring, public grievance hearing, Rajasthan development schemes, Jodhpur officials meeting, administrative changes Rajasthan
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.