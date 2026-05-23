जोधपुर में रात 8 बजे बाद शराब बिकने के पत्रिका स्टिंग पर हाईकोर्ट ने लिया प्रसंज्ञान, राज्य सरकार समेत 9 को नोटिस

- राजस्थान पत्रिका के स्टिंग ऑपरेशन में सामने आई शराब दुकानों और लाइसेंसधारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी पेश की जाए।

- छोटी खिड़की या इमरजेंसी विंडो के जरिए होने वाली बिक्री तत्काल बंद कर शाम 8 बजे पूर्ण रूप से दुकानें बंद सुनिश्चित की जाएं।

- पिछले तीन वर्षों में शराब दुकानों पर हुई जांच और दोषी लाइसेंसधारियों व अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जाए।

- रात 8 बजे से मध्यरात्रि तक विशेष प्रवर्तन टीमें बनाकर आकस्मिक निरीक्षण और गुप्त जांच की जाए।

- सभी निरीक्षणों की जियो-टैगिंग और वीडियोग्राफी सुनिश्चित की जाए।

- शराब दुकानों पर नाइट विजन सीसीटीवी कैमरे लगाकर उनकी लाइव फीड पुलिस और आबकारी कंट्रोल रूम से जोड़ने की व्यवहार्यता पर रिपोर्ट दी जाए।

- डिजिटल बिलिंग और ई-पॉस सिस्टम को आबकारी विभाग से एकीकृत करने का प्रस्ताव पेश किया जाए।

- शराब दुकानों के 8 बजे बंद होने की फोटो और टाइम-स्टैम्प आधारित सत्यापन प्रणाली विकसित करने के निर्देश

- आबकारी, पुलिस और नगर निगम अधिकारियों की संयुक्त मॉनिटरिंग सेल गठित करने की संभावना पर रिपोर्ट मांगी गई है।

- शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, धार्मिक स्थलों और आवासीय कॉलोनियों के पास स्थित शराब दुकानों की स्थिति का आकलन कर सख्त नियमन संबंधी सुझाव देने को कहा गया है।