Rajasthan Rail Network: राजस्थान को एक साथ मिली तीन ट्रेनों की सौगात, जोधपुर-जालोर-जैसलमेर को मिला बड़ा तोहफा

जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस में अब कुल 20 कोच लगाए गए हैं। इनमें 78 सीट क्षमता वाले 16 डिब्बे, 44 सीट क्षमता वाले 2 डिब्बे और 52 सीट क्षमता वाले 2 डिब्बे शामिल हैं। ट्रेन की कुल यात्री क्षमता 530 से बढ़कर 1440 हो गई है। रेलवे का मानना है कि इससे दिल्ली रूट पर यात्रियों को वेटिंग की समस्या से काफी राहत मिलेगी। भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से मेगा कोचिंग टर्मिनल विकसित करने की घोषणा भी हुई। साथ ही यहां देश के पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मेंटेनेंस डिपो के फेज-2 को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना में अत्याधुनिक ट्रेनिंग सेंटर भी तैयार किया जाएगा।