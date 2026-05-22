22 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Rajasthan Rail Network: राजस्थान को एक साथ मिली तीन ट्रेनों की सौगात, जोधपुर-जालोर-जैसलमेर को मिला बड़ा तोहफा

Vande Bharat Express: जोधपुर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ किया। वंदे भारत विस्तार और नई सुविधाओं से पश्चिमी राजस्थान के रेल नेटवर्क को नई रफ्तार मिली है।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

May 22, 2026

Rajasthan new train news

उद्घाटन करते रेल मंत्री। फोटो- पत्रिका नेटवर्क

जोधपुर। जोधपुर में शुक्रवार को रेलवे विकास की बड़ी सौगातों का ऐलान हुआ। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक दिवसीय दौरे के दौरान पश्चिमी राजस्थान के रेल नेटवर्क, यात्री सुविधाओं और ट्रेन संचालन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की। इस मौके पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस का विस्तार रहा, जिसे अब 8 की जगह 20 कोच के साथ संचालित किया जाएगा।

नए कोच केयर कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन

रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर बने नए कोच केयर कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस नई सुविधा के शुरू होने से अब जैसलमेर में ही ट्रेनों की सफाई और रखरखाव का आधुनिक इंतजाम उपलब्ध हो सकेगा। इससे रेलवे संचालन को गति मिलने के साथ पर्यटन नगरी जैसलमेर को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। इसी दौरान साबरमती-जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को जैसलमेर तक बढ़ाने की घोषणा भी की गई। ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इससे जैसलमेर का गुजरात से सीधा रेल संपर्क और मजबूत होगा।

वेटिंग की समस्या से काफी राहत मिलेगी

जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस में अब कुल 20 कोच लगाए गए हैं। इनमें 78 सीट क्षमता वाले 16 डिब्बे, 44 सीट क्षमता वाले 2 डिब्बे और 52 सीट क्षमता वाले 2 डिब्बे शामिल हैं। ट्रेन की कुल यात्री क्षमता 530 से बढ़कर 1440 हो गई है। रेलवे का मानना है कि इससे दिल्ली रूट पर यात्रियों को वेटिंग की समस्या से काफी राहत मिलेगी। भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से मेगा कोचिंग टर्मिनल विकसित करने की घोषणा भी हुई। साथ ही यहां देश के पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मेंटेनेंस डिपो के फेज-2 को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना में अत्याधुनिक ट्रेनिंग सेंटर भी तैयार किया जाएगा।

लोगों में उत्साह नजर आया

इस ट्रेन के उद्घाटन फेरे को लेकर लोगों में उत्साह नजर आया। इस दौरान केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, विधायक अतुल भंसाली, देवेंद्र जोशी, पब्बाराम बिश्नोई, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेन्द्र पालीवाल सहित गणमान्य नागरिक मौजूद थे। वहीं उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के महाप्रबंधक अमिताभ जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी सहित रेलवे अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। ट्रेन का नियमित संचालन शनिवार से होगा। रेल मंत्री ने जोधपुर-लूणी-मारवाड़ जंक्शन रेलखंड पर ट्रेनों की अधिकतम रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा करने का ऐलान भी किया। बाद में वे विशेष ट्रेन से जालोर पहुंचे, जहां नई भुज-दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

ये भी पढ़ें

Bikaner Crime: होटल के बंद कमरे में धड़ाधड़ छप रहे थे 500-500 के नकली नोट, पुलिस पहुंची तो खुल गया बड़ा खेल
बीकानेर
Bikaner fake currency gang

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 May 2026 03:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rajasthan Rail Network: राजस्थान को एक साथ मिली तीन ट्रेनों की सौगात, जोधपुर-जालोर-जैसलमेर को मिला बड़ा तोहफा

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jodhpur: भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर दर्दनाक हादसा, दो पिकअप में जोरदार भिड़ंत, दो लोगों की मौत

bharatmala expressway accident
जोधपुर

Jodhpur Accident: छात्र की दर्दनाक मौत, जिम से लौटते वक्त पत्थर से भरे ट्रक में घुसी स्कूटी, परिवार में मचा कोहराम

Jodhpur Accident
जोधपुर

Jodhpur Crime: मौसेरे भाई पर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप, पति को छोड़ 2 साल से लिव-इन में रह रही थी महिला

Jodhpur Crime
जोधपुर

Rajasthan Roadways: प्रतियोगी परीक्षार्थियों को बड़ी राहत, अब 1 घंटे पहले भी हो सकेगा रजिस्ट्रेशन, फ्री होगा सफर

Rajasthan Roadways
जोधपुर

Mandi Bhav: जोधपुर में इतना सस्ता हुआ सोना और चांदी, जीरे की कीमत में उछाल, जानें ताजा भाव

gold silver price
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.