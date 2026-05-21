Bikaner Crime: होटल के बंद कमरे में धड़ाधड़ छप रहे थे 500-500 के नकली नोट, पुलिस पहुंची तो खुल गया बड़ा खेल

मौके से दो प्रिंटर, कट्टर मशीन, चमकीली टेप और नकली नोट तैयार करने में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री भी जब्त की गई। पुलिस ने होटल के कमरे में ही जब्ती की फर्द तैयार की और मामले में कोटगेट थाने में मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई। पूरी कार्रवाई पुलिस उपाधीक्षक सीओ निकेत पारीक के सुपरविजन में की गई। श्रीडूंगरगढ़ थानाधिकारी कश्यप सिंह के निर्देशन में एसआई पवन कुमार शर्मा की टीम ने दबिश देकर यह कार्रवाई की। कांस्टेबल पुनीत कुमार की इस कार्रवाई में विशेष भूमिका रही। टीम में कांस्टेबल नरेंद्र सिंह, कैलाश और अशोक भी शामिल रहे।