Excessive Heat Warning: राजस्थान में भीषण गर्मी, तापमान 46 के पार; अगले 5 दिन लू और धूलभरी हवाओं का अलर्ट

बीकानेर जिले में भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से लोगों का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। बुधवार सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को बेहाल कर दिया। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आया और जरूरी काम होने पर ही लोग घरों से बाहर निकले। दिनभर चलने वाली लू ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। गर्मी से बचाव के लिए लोग सिर ढककर और पानी की बोतल साथ लेकर निकलते नजर आए। चिकित्सकों ने लोगों को दोपहर में अनावश्यक बाहर निकलने से बचने, अधिक पानी पीने और हल्का भोजन करने की सलाह दी है। दूसरी ओर, ग्रामीण इलाकों में भी तेज गर्मी के कारण पशु-पक्षी परेशान दिखाई दिए।