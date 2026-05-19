राजस्थान: कई गांवों के नाम के आगे लगा ‘सर’ शब्द क्या संकेत देता है? जानिए 900 साल पुरानी परम्परा

जल-संरक्षण और जीवन का आधार थार मरुस्थल में वर्षा की अनिश्चितता को देखते हुए बारिश की हर एक बूंद को सहेजने के लिए तालाब महत्वपूर्ण हैं। रियासतकाल में भी इन तालाबों के माध्यम से भू-जल स्तर को बनाए रखा जाता था, जिससे आस-पास के कुओं में पीने का पानी उपलब्ध होता था। गांवों आज भी एक नहीं कई कच्चे-पक्के जोहड़ है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार श्रीडूंगरगढ़ उपखण्ड क्षेत्र के कई गांवों का जलस्तर एक हजार फीट से ज्यादा नीचे चला गया है और गिरते भूजल स्तर की वजह से नलकूपों में प्रतिवर्ष पाइपों की संख्या बढ़ानी पड़ रही है।