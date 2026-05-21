बीकानेर: 3 बहनों के बाद अब भाई-बहन की डिग्गी में डूबने से मौत, 4 दिन में सात लोगों की मौत

Bikaner News: बीकानेर। बज्जू क्षेत्र में खुली डिग्गियां लगातार मासूम जिंदगियां निगल रही हैं, लेकिन जिम्मेदार तंत्र अब भी चेतने को तैयार नहीं है। मोडिया गांव में पानी पीने के दौरान डिग्गी में डूबने से रिश्ते में भाई-बहन की दर्दनाक मौत हो गई। बकरियां चराने गए दोनों मासूमों के शव घंटों बाद पानी में तैरते मिले तो गांव में चीख-पुकार मच गई। कुछ दिन पहले ग्रान्धी में तीन बहनों की मौत के बाद भी सुरक्षा इंतजाम नहीं होने से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।