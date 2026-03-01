Rajasthan News: बस स्टैंड पर दिनदहाड़े फायरिंग, युवक को गोलियों से भूना…मौत

Phalodi Shooting Murder : जोधपुर। फलोदी के मतोड़ा थाना क्षेत्र के भीकमकोर गांव के बस स्टैंड पर शनिवार को दिन दहाड़े मोटरसाइकिल पर आए आरोपियों ने एक युवक की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। खून से लथपथ युवक को तत्काल ओसियां अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे जोधपुर के लिए रेफर कर दिया। जोधपुर में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने जिलेभर में नाकाबंदी की, लेकिन देर रात तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं लग पाया। केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत और फलोदी पुलिस अधीक्षक सतनामसिंह ने घटनास्थल का जायजा लिया।