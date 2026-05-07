Rajasthan: खनन नीलामी से भरेगा राजस्थान सरकार का खजाना, 9 लाइम स्टोन ब्लॉक से आएंगे हजारों करोड़ रुपए

नीलामी के तहत राज्य सरकार को पहली किस्त के रूप में करीब 60 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जबकि आगामी तीन किस्तों में लगभग 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। खनन कार्य शुरू होने के बाद इन ब्लॉकों से दीर्घकाल में बड़ा राजस्व प्राप्त होगा। खान निदेशक महावीर प्रसाद मीणा ने कहा कि वित्तीय वर्ष के पहले ही माह में 9 ब्लॉकों की नीलामी विभाग की बड़ी उपलब्धि है।