5 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

आंधी, तूफान और ओलावृष्टि से किसानों की टूटी कमर, जोधपुर में 2000 हेक्टेयर में प्याज की फसल बर्बाद

Jodhpur Onion Crop Damage: जोधपुर में आंधी, तूफान और ओलावृष्टि से हजारों हेक्टेयर में प्याज की फसल को भारी नुकसान हुआ है। किसान आर्थिक संकट में हैं और मुआवजे व सर्वे की मांग को लेकर नाराजगी बढ़ रही है।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

May 05, 2026

Onion crop destroyed in Jodhpur

खेत में खड़ी प्याज की फसल को नुकसान। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। जिले में पिछले चार-पांच दिनों से लगातार चल रही आंधी, तूफान और ओलावृष्टि ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। चामू, सेखाला, तिंवरी, ओसियां, बावड़ी, बिलाड़ा और भोपालगढ़ तहसील सहित पूरे जिले में जायद की मुख्य फसल प्याज बुरी तरह प्रभावित हुई है। करीब 1.5 से 2 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में खड़ी और कटी हुई फसल को नुकसान पहुंचा है, जिससे किसानों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।

पिछले माह हुए नुकसान का भी सर्वे नहीं

किसानों का कहना है कि पिछले माह हुई बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान का अब तक बीमा कंपनियों ने सर्वे नहीं किया है। इस संबंध में किसान संगठनों ने कई बार प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपे, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है।

किसानों की चिंता बढ़ी

लगातार प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसान पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में समय पर राहत नहीं मिलने पर आगामी सीजन में खेती करना मुश्किल हो सकता है। किसानों का कहना है कि वर्तमान हालात में प्याज की लागत निकालना भी कठिन हो गया है। किसान संघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द उचित मुआवजा, पारदर्शी सर्वे और जिम्मेदार अधिकारियों तथा बीमा कंपनियों की जवाबदेही तय नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा।

किसानों की मांगें

  • प्याज की फसल को अतिवृष्टि से प्रभावित फसलों की श्रेणी में शामिल कर उचित मुआवजा दिया जाए।
  • प्रभावित क्षेत्रों में विशेष गिरदावरी करवाई जाए।
  • फसल नुकसान का पारदर्शी सर्वे करवाया जाए।
  • सर्वे में लापरवाही बरतने वाली बीमा कंपनियों और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।

नुकसान का आकलन करवाकर यथासंभव राहत दिलाने का प्रयास कराया जाएगा।

  • रूपेश लावा, उप निदेशक, हॉर्टिकल्चर

आंधी-तूफान और ओलावृष्टि से जिले में प्याज की फसल को भारी नुकसान हुआ है। प्याज की फसल को अतिवृष्टि से प्रभावित घोषित कर किसानों को तत्काल उचित मुआवजा दिया जाए।

  • मेघाराम तरड़, जिला मंत्री, भारतीय किसान संघ

वहीं दूसरी तरफ बेलवा क्षेत्र में आए तेज अंधड़ से व्यापक नुकसान हुआ है। आंधी के चलते खेतों में कई पेड़ धराशायी हो गए, वहीं कई घरों के टिन-छप्पर भी उड़ गए। बेलवा, रावलगढ़ और बेलवा राणाजी गांवों में पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। वहीं क्षेत्र के राजाबंद में नींबू की नर्सरी में फलों के झड़ने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसान भंवर सिंह ने बताया कि तेज अंधड़ से कई महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है।

ये भी पढ़ें

Rain Alert: बैक टू बैक फिर आ रहा पश्चिमी विक्षोभ, मौसम विभाग ने दी आंधी और झमाझम बारिश की चेतावनी
जोधपुर
IMD issues Heavy Rain Alert

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 May 2026 08:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / आंधी, तूफान और ओलावृष्टि से किसानों की टूटी कमर, जोधपुर में 2000 हेक्टेयर में प्याज की फसल बर्बाद

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: राजस्थान की दो बड़ी योजनाओं में सरकार ने किया बदलाव, अब छात्राओं के खाते में सीधे आएंगे 70 हजार रुपए

Rajasthan Scooty Scheme
जोधपुर

Rain Alert: बैक टू बैक फिर आ रहा पश्चिमी विक्षोभ, मौसम विभाग ने दी आंधी और झमाझम बारिश की चेतावनी

IMD issues Heavy Rain Alert
जोधपुर

Rajasthan: बंगाल चुनाव में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कमाल, 28 में से 26 सीटें जीताकर BJP को दिया बड़ा तोहफा

West Bengal Election Results
जोधपुर

राजस्थान में देश का पहला पंचगव्य चिकित्सा कोर्स शुरू, क्या मेडिकल जगत की सबसे बड़ी खोज होगा साबित ?

पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत
जोधपुर

Jodhpur: बड़े भाई की शादी की रौनक खत्म होते ही छा गया सन्नाटा, अग्निवीर ने घर में फंदा लगाकर दी जान

Agniveer suicide case
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.